Sinalunga, si barrica in casa con la figlia: otto ore di trattative con i Carabinieri

Otto ore. Tanto è durato il lavoro dei Carabinieri di Sinalunga per convincere, nella giornata di mercoledì, un cittadino di provenienza nordafricana a lasciare andare la bambina di 4 anni con la quale si era barricato in casa. La minore è sua figlia, l’uomo avrebbe minacciato di compiere un gesto estremo contro se stesso, non sulla bambina che comunque era costretta in casa dal papà. A scatenare il fatto è stata una discussione con la moglie per problemi economici. Presa dal panico la donna si è rivolta ai Carabinieri prontamente intervenuti. Dopo otto ore di paziente ed estenuante lavoro di convincimento l’uomo ha aperto le porte ai carabinieri consentendo loro di prestargli soccorso sanitario, in quanto ancora affetto da un forte stato di agitazione emotiva.

Fabrizio Camastra