Close Menu
ULTIME NOTIZIE
sabato, 5 Settembre 2026
MENU
CHIUSI SINALUNGA

Chiusura tratto A1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme

La chiusura del tratto dell'A1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme nelle notti tra lunedì 7 e mercoledì 9 settembre
2 Mins Read
A1 casello stazione Chiusi-Chianciano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

  • dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Chiusi Chianciano Terme, verso Roma.
    L’area di servizio “Montepulciano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
    In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
    per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Torrita, proseguire sulla SS326 verso Chiusi e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, verso Roma;
    per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, proseguire sulla E45 in direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma;
  • dalle 22:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto Chiusi Chianciano Terme-Valdichiana, verso Firenze.
    L’area di servizio “Montepulciano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
    In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
    per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, proseguire sulla SS326 verso Torrita di Siena/Valdichiana e rientrare in alla stazione di Valdichiana, verso Firenze;
    per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, verso Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi nel periodo in cui la stazione dell’A1 Chiusi Chianciano Terme sarà chiusa sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.



RACCOMANDATI PER TE