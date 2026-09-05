Chiusura tratto A1 tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi Chianciano Terme, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto Valdichiana-Chiusi Chianciano Terme, verso Roma.

L’area di servizio “Montepulciano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Torrita, proseguire sulla SS326 verso Chiusi e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, verso Roma;

per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, proseguire sulla E45 in direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma;

sarà chiuso il tratto Valdichiana-Chiusi Chianciano Terme, verso Roma. L’area di servizio “Montepulciano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Torrita, proseguire sulla SS326 verso Chiusi e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, verso Roma; per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdichiana, seguire le indicazioni per Perugia, proseguire sulla E45 in direzione Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte, verso Roma; dalle 22:00 di martedì 8 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiuso il tratto Chiusi Chianciano Terme-Valdichiana, verso Firenze.

L’area di servizio “Montepulciano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, proseguire sulla SS326 verso Torrita di Siena/Valdichiana e rientrare in alla stazione di Valdichiana, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana, verso Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi nel periodo in cui la stazione dell’A1 Chiusi Chianciano Terme sarà chiusa sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.