La Valdelsa al Buy Tuscany con “Divin Boccaccio”

L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Val d’Elsa conferma la propria partecipazione all’edizione annuale del Buy Tuscany, l’evento di riferimento per l’incoming turistico organizzato da Toscana Promozione Turistica, che questa edizione si svolgerà il 30 settembre in Riviera Apuana e Lunigiana.

​La presenza dell’associazione alla vetrina regionale punta a dare continuità alle azioni di networking con i buyer internazionali, sostenendo i flussi turistici verso l’area della Valdelsa fiorentina e senese, con un focus privilegiato sulla terra di Giovanni Boccaccio.

​La partecipazione al Buy Tuscany si inserisce nell’ambito del progetto “Divin Boccaccio”, quale piano di marketing territoriale strategico e già presentato ufficialmente alle istituzioni locali. Il progetto mira a valorizzare l’identità culturale e paesaggistica del comprensorio, integrando l’offerta turistica con la promozione delle eccellenze enogastronomiche di filiera, realizzate nel rispetto di precisi protocolli di produzione.

​«Essere presenti al Buy Tuscany significa garantire una continuità attrativa fondamentale per il nostro territorio», fanno sapere da Terra di Valdelsa. «Con il piano ‘Divin Boccaccio’ non ci limitiamo a raccontare la bellezza dei nostri borghi, ma offriamo ai mercati esteri un’esperienza autentica, guidata dalla qualità certificata dei nostri prodotti tipici e dalla centralità culturale della terra del Boccaccio».

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L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nella cooperazione tra realtà associative, produttori e istituzioni per il consolidamento del brand Val d’Elsa nei circuiti del turismo globale.

in foto: la Presidente Elisabetta Bardi e il Segretario Alessio Berni dell’Associazione Terra di Valdelsa e al centro Francesco Tapinassi già Direttore di Toscana Promozione Turistica in occasione di precedenti eventi.