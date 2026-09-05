Poggibonsi, asfaltature dal 9 all’11 settembre: modifiche alla viabilità

Prosegue con l’asfaltatura di via Sardelli il piano di manutenzione stradale messo in campo dall’amministrazione con un investimento di 700.000 euro. Mentre vanno avanti i lavori in Calcinaia un altro cantiere è pronto a partire e riguarderà la sistemazione di via Sardelli. I lavori inizieranno mercoledì 9 settembre e termineranno venerdì 11 settembre.

Le modifiche alla viabilità. Per consentire le operazioni saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità che verranno introdotte progressivamente in base all’avanzamento del cantiere. Le modifiche saranno in vigore dalle 8 alle 18 e riguardano il divieto di sosta e di transito in via Sardelli e nelle traverse via Goito e via Castelfidardo.

I lavori inizieranno dal lato di piazza Mazzini e andranno avanti a tratti che, una volta terminati, saranno riaperti così come le eventuali traverse coinvolte. Da piazza Mazzini per andare verso via Vallepiatta sarà possibile usare la viabilità interna al parcheggio dell’ex scalo merci.

L’intervento si completerà con la sistemazione del tratto finale di via Sardelli all’incrocio con via Vallepiatta e via Suali. Limitatamente a questa fase del cantiere, che avrà un durata contenuta, potrà essere necessario chiudere temporaneamente via Vallepiatta.

“Anche in questo caso ci adopereremo per ridurre i disagi sapendo che questi lavori sono attesi e necessari – dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – E’ una fase intensa di cantieri e ringraziamo davvero tutti per la collaborazione che è fondamentale in questo percorso di attenzione e di risorse per sistemare le strade che ne hanno maggiormente necessità. Tante altre saranno sistemate da Acque dopo il rifacimento della rete. Altre ancora, come viale Garibaldi, saranno oggetto di una vera e propria riqualificazione. Andiamo avanti”.