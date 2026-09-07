Poggibonsi, nuovo intervento sulle strade: al via le asfaltature a Calcinaia

Nuovi lavori di asfaltatura in partenza a Poggibonsi. Procede il piano straordinario di manutenzione stradale che l’amministrazione ha messo in campo con un investimento complessivo di 700.000 euro. A partire da giovedì 2 settembre le operazioni riguarderanno la zona di Calcinaia con la sistemazione di parti di via Senese nel tratto parallelo a via del Ponte Nuovo.

“Il nostro percorso di investimenti e attenzione a Poggibonsi prosegue; In questo caso andiamo a completare la sistemazione e l’asfaltatura di un’area che è stata oggetto di una importante opera di manutenzione con lavori che hanno riguardato gradualmente tutto l’asse da Calcinaia verso il centro e quindi via del Ponte Nuovo, via Senese, via Montenero che è stata ultimata proprio in questi giorni – dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – L’intervento in partenza riguarda invece il tratto di via Senese a senso unico verso sud parallelo a via del Ponte Nuovo, dove andiamo a sistemare le parti più critiche. L’altra parte di via Senese, quella a senso unico verso sud che inizia da via Trieste sarà invece sistemata da Acque nel mese di ottobre”.

I lavori in Calcinaia riguarderanno il tratto di via Senese compreso tra l’intersezione con via del Ponte Nuovo (lato sud) e l’intersezione con via Boccabarili e si completeranno nei primi giorni della prossima settimana. Per consentire le operazioni di asfaltatura sarà in vigore il divieto di sosta. La viabilità procederà regolarmente con riduzione di carreggiata.

L’intervento segue altri lavori già completati che hanno interessato nelle ultime settimane tratti di via Montegrappa, di via Montenero e di via Redipuglia, delle vie di Spedaletto e di Canonica e dell’area della rotonda a Drove. Un programma di manutenzioni stradali che proseguirà su via Sardelli e che è frutto di un investimento in continuità con quello dell’anno precedente che ha portato a raddoppiare le risorse per intervenire su via Senese, via Montenero, alcune strade delle aree industriali, su tratti di via Carducci, via delle Pancole e via Montegrappa, oltre alla riqualificazione della salita mattonata i cui lavori sono ormai in dirittura d’arrivo.

“Tutte strade importanti su cui gli interventi sono attesi e necessari, programmati anche tenendo conto degli altri lavori in corso da parte di altri soggetti – dice Carrozzino – Acque in particolare sta portando avanti un importante programma di rifacimento della rete idrica con interventi su tante strade su cui la programmazione di manutenzione non può che essere subordinata a questi lavori. Da contratto inoltre è lo stesso gestore che si occupa del ripristino delle strade oggetto di rinnovo dell’acquedotto e che saranno quindi tutte oggetto di sistemazione”. Un primo blocco di lavori ci sarà ad ottobre con la sistemazione da parte di Acque di via Piave, via Camaldo, via Volturno, via Aspromonte, via Senese, via Fiume.