Poggibonsi, raccolta alimentare da record

Quasi 4 tonnellate di generi alimentari raccolti per aiutare le famiglie fragili del territorio. E’ questo il bel risultato poggibonsese della raccolta alimentare promossa sabato 17 ottobre dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Caritas Toscana e tantissime associazioni di volontariato del territorio che si è svolta anche a Poggibonsi nei punti vendita di via Trento e di Salceto.

“Come sempre sono stati tanti i nostri concittadini e le nostre concittadine che hanno voluto dare una mano ad aiutare le persone in difficoltà – dice la sindaca Susanna Cenni – Una bella partecipazione e una ulteriore dimostrazione di quanto la nostra sia una comunità solidale e pronta a dare il proprio contributo. Grazie davvero a chi ha donato, agli organizzatori, ai tanti volontari e alle tante volontarie come sempre impegnati nella giornata”. Ringraziamenti a cui si uniscono quelli dell’assessora alla coesione sociale Enrica Borgianni. “Le raccolte alimentari – dice – sono divenute uno strumento essenziale per aiutare le famiglie fragili e fornire alle nostre associazioni gli strumenti utili a far fronte alle necessità delle persone. Grazie a tutti e tutte coloro che hanno donato con generosità e grazie alle volontarie e ai volontari delle associazioni che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.

Al termine della giornata sono state quasi 4 le tonnellate, per l’esattezza 3930 chilogrammi, di prodotti di prima necessità raccolti, alimentari e non. I prodotti – pasta, zucchero, latte, legumi, passata di pomodoro, olio, biscotti, detersivo per piatti e tanto altro – saranno donati alle persone più bisognose attraverso le diverse associazioni. L’iniziativa, organizzata con la sezione Soci Coop, ha potuto contare sulla partecipazione dei volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia, dell’Emporio della Solidarietà, della Caritas, dell’Auser, di Beautiful Mind, dei Rioni di Poggibonsi.