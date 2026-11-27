A settant’anni di distanza dal primo libro inventariato la Biblioteca comunale Gaetano Pieraccini continua a crescere affermandosi come presidio sociale, relazionale e culturale per l’intera comunità.

“Uno spazio sempre più vissuto e sempre più importante – dice l’assessore alla cultura del Comune di Poggibonsi Elisa Tozzetti – I dati anche del 2026 sono in crescita su tutti i fronti e rispecchiano una serie di strategie mirate che abbiamo attivato, dalle sfide di lettura alle uscite del Bibliobus. Su questo fronte il nostro impegno proseguirà affinché questo luogo di inclusione e di incontro, strategico anche per contrastare l’isolamento sociale, sia sempre più conosciuto e frequentato dalla comunità”.

I dati. L’anno non è ancora finito, ma il bilancio di fine ottobre mostra già un forte aumento di prestiti, iscrizioni e presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Entrando nel dettaglio: al 30 ottobre la biblioteca può contare su 9.202 iscritti, con 322 nuovi lettori in più rispetto al 2025. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2026 sono state registrate 28.177 presenze, con un incremento di 5.581 accessi. In forte aumento anche i prestiti, che hanno superato quota 18.000 con un incremento di 1.683 rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi, ben 7.117 riguardano libri per bambini e ragazzi, frutto delle iniziative di promozione della lettura avviate e ancora in corso, che hanno generato un circolo virtuoso di fidelizzazione, aumentando la movimentazione del patrimonio librario e determinando un incremento delle presenze fisiche, dei prestiti e delle iscrizioni. Parallelamente, l’offerta culturale si è arricchita grazie all’organizzazione di tavoli tematici e presentazioni a supporto delle attività istituzionali. In continuità con gli anni precedenti, prosegue la collaborazione con le scuole per avvicinare i bambini al mondo dei libri attraverso le numerose visite guidate.

Un impulso importante è arrivato anche dal Bibliobus, la biblioteca itinerante fortemente valorizzata in questi mesi, che in 10 uscite ha portato la lettura e i libri ad incontrare decine di persone nelle piazze, a Staggia e a Bellavista. Un’iniziativa di prossimità il cui risultato sono stati anche 179 prestiti, per lo più di libri per ragazzi e 33 nuovi iscritti.

“Sono dati positivi che intendiamo accompagnare con azioni utili ad ampliare sempre più la partecipazione e la fidelizzazione degli utenti – conclude l’assessore Tozzetti – L’obiettivo è proseguire questo trend di crescita che ormai caratterizza la nostra biblioteca da oltre dieci anni e migliorare ancora la capacità attrattiva e la funzione strategica di questo polo culturale capace di coinvolgere utenti di tutto il territorio”.