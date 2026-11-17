Nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Siena ha due persone, una donna di 42 anni di origine albanese e un uomo italiano di 43 anni, sorprese a bordo di un’autovettura con oltre 4 chilogrammi di cocaina.

In particolare, nel primo pomeriggio di ieri, 15 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile impegnati in uno specifico servizio antidroga nel territorio di Poggibonsi, hanno notato un’autovettura che, mentre percorreva una corsia di decelerazione della superstrada Siena Firenze, in località Salceto, effettuava alcune manovre anomale e pericolose, destando il loro sospetto.

A quel punto hanno immediatamente allertato, tramite la Sala Operativa della Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi che ha attivato la Volante sul territorio.

Gli agenti hanno così intercettato e fermato il veicolo in via Montenero, identificando i due occupanti.

L’atteggiamento particolarmente nervoso e agitato manifestato da entrambi, ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo, effettuando una perquisizione dell’autovettura.

L’attività ha consentito di rinvenire, nascosti all’interno di una borsa collocata dietro al sedile del conducente e coperta da un giubbotto, quattro panetti contenenti, complessivamente, più di 4 chilogrammi di sostanza stupefacente, risultata positiva al narcotest per la cocaina.

Nel corso delle operazioni sono stati anche sequestrati 500 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività illecita.

Alla luce degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Siena, mentre la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano, entrambi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel quadro delle quotidiane attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti condotte dai poliziotti della Questura di Siena, con particolare attenzione al territorio della Val d’Elsa senese.

Si rappresenta che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.