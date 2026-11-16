Poggibonsi, in arrivo tre bagni pubblici autopulenti

Tre nuovi servizi igienici pubblici, automatizzati, autopulenti e accessibili anche alle persone con disabilità, saranno presto installati a Poggibonsi, nei punti strategici della città.

La notizia è emersa durante la seduta del Consiglio Comunale del 12 ottobre scorso, in risposta a un’interrogazione presentata dai gruppi consiliari di maggioranza Partito Democratico, Futura Susanna Cenni Sindaca e Uniti per Poggibonsi, illustrata dal consigliere Mattia Giordano Ciappi.

L’interrogazione nasceva dalle numerose richieste e sollecitazioni ricevute dai consiglieri da parte dei cittadini, con particolare riferimento alla popolazione anziana. La disponibilità di servizi igienici pubblici facilmente accessibili rappresenta infatti un’esigenza concreta per migliorare la vivibilità degli spazi urbani, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate.

I consiglieri hanno quindi chiesto all’Amministrazione di conoscere lo stato di avanzamento delle procedure, il numero e l’ubicazione delle nuove strutture e, soprattutto, i tempi previsti per la loro effettiva entrata in funzione.

Nella risposta, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Fabio Carrozzino ha comunicato che l’affidamento del servizio è stato formalizzato con contratto sottoscritto l’8 ottobre 2026, a conclusione della procedura di gara.

Le tre nuove postazioni saranno collocate:

• Centro storico: nell’area verde a sinistra del percorso in discesa che collega Via della Repubblica a Largo Gramsci.

• Piazza Nilde Jotti: nell’area pavimentata interna alla piazza, in prossimità dell’area del mercato.

• Salceto: nel parcheggio adiacente al ponte di Largo Campidoglio.

Il contratto prevede il noleggio operativo delle strutture per sette anni, comprendendo trasporto, installazione, messa in funzione e manutenzione per l’intera durata dell’affidamento. Si tratta di un servizio atteso dalla cittadinanza, destinato a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e a rispondere alle esigenze quotidiane di residenti e visitatori.

Al termine della risposta dell’assessore, i gruppi consiliari proponenti hanno espresso soddisfazione per l’avanzamento dell’intervento e per le tempistiche comunicate. Un intervento concreto che contribuirà a rendere Poggibonsi una città più accessibile e attenta alle necessità di chi la vive ogni giorno.