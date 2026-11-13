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venerdì, 13 Novembre 2026
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MONTALCINO

Incidente sul lavoro a Montalcino, un ferito in modo grave

Un uomo di 57 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Misericordia di Grosseto
1 Min Read
Elisoccorso Pegaso 2

I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati alle 16.02 di oggi, venerdì 13 novembre, per un infortunio sul lavoro avvenuto in SP del Brunello a Montalcino.

Un uomo di 57 anni, dopo i primi interventi effettuati dal personale sanitario sul posto, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2 della Regione Toscana.

Sul luogo dell’infortunio sul lavoro è intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino.

Presenti anche le forze dell’ordine e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).



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