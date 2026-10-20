Banfi Brunello Ambassador Club diventa internazionale: 18 nuovi ambasciatori

Nato nel 2023 per riunire i primi sessanta Ambasciatori italiani che, fin dagli anni Ottanta, hanno contribuito ad affermare il Brunello Banfi, il Banfi Brunello Ambassador Club amplia i propri confini e accoglie 18 nuovi Ambasciatori provenienti dai principali mercati internazionali. L’ingresso dei nuovi membri è stato celebrato il 15 e 16 ottobre a Castello Banfi, con un evento esclusivo dedicato alla storia, ai valori e all’identità di Banfi.

L’apertura internazionale rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione del Club e riflette la vocazione globale che accompagna Banfi fin dalle sue origini. I nuovi Ambasciatori sono professionisti di riferimento nei rispettivi mercati, accomunati da una profonda conoscenza del vino e da una particolare affinità con Banfi e il suo Brunello. Prende così forma una comunità internazionale selezionata, che mette in dialogo culture ed esperienze diverse e condivide l’impegno a valorizzare la storia e l’identità dell’azienda nel mondo.

Le due giornate sono state concepite come un percorso immersivo alla scoperta dell’universo Banfi. La prima giornata è stata dedicata alla visita alla cantina in cui si sono intrecciate immagini, testimonianze e racconti, per ripercorrere le tappe della storia aziendale. Il giorno successivo, un itinerario attraverso la tenuta ha condotto gli Ambasciatori nei vigneti più iconici, dove hanno potuto degustare in anteprima tutte le referenze di Brunello di Montalcino 2022 Banfi, accompagnati dalle esibizioni dei musicisti dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena. A suggellare il legame con il Club e con il territorio, a ciascun Ambasciatore è stato inoltre dedicato un filare in uno dei vigneti in cui si produce il Brunello Poggio alle Mura.

Il momento culminante è stato la cerimonia ufficiale di investitura, venerdì 16 ottobre, nella storica cornice di Castello Banfi. La serata ha avuto come protagonista il pianista jazz di fama internazionale Danilo Rea, con un concerto piano solo, seguito dalla cena di gala firmata da Domenico Francone, chef del ristorante stellato La Sala dei Grappoli. A rendere ancora più significativo l’ingresso nel Club, un’opera originale realizzata dal vivo dall’illustratore Alessandro Baronciani e donata a ciascun Ambasciatore: un pezzo unico, pensato per celebrare l’identità della comunità e il privilegio di farne parte.

«Il Banfi Brunello Ambassador Club nasce dalla convinzione che le grandi storie del vino prendano forma attraverso le persone e le relazioni costruite nel tempo», afferma Cristina Mariani-May, CEO di Banfi e terza generazione della famiglia Mariani.

«Nel 2023 abbiamo riunito coloro che, fin dagli inizi, avevano condiviso la nostra visione di portare il Brunello di Montalcino nel mondo. Oggi quella stessa visione si apre a nuovi mercati, in un’evoluzione naturale che mantiene al centro la conoscenza, la fiducia e il legame con il Brunello Banfi», conclude Rodolfo Maralli Presidente di Banfi.

Con l’ingresso dei nuovi membri, il Banfi Brunello Ambassador Club rafforza la propria dimensione internazionale, dando continuità a una storia costruita nel tempo grazie alle persone che hanno creduto in Banfi e nel suo Brunello e contribuito a portarlo nel mondo.

Una comunità internazionale, una visione condivisa, una storia che continua a evolversi nel mondo.