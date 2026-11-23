Un nuovo progetto di valorizzazione di lungo periodo per uno dei luoghi più importanti del patrimonio storico, artistico e culturale di Montalcino. Il Sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli rende noto che il Consiglio Comunale approverà gli indirizzi strategici per l’acquisizione in comodato d’uso gratuito del Complesso di Sant’Agostino, concesso dall’Arcidiocesi di Siena – Colle val d’Elsa e Montalcino per una durata non inferiore a 40 anni.

La decisione rappresenta un passaggio fondamentale per costruire una prospettiva stabile per il futuro dell’immobile, consentendo all’Amministrazione Comunale di programmare gli interventi di recupero, riqualificazione e adeguamento necessari, in un’ottica di valorizzazione complessiva e di restituzione alla comunità di spazi funzionali alle attività culturali e alla fruizione pubblica.

Successivamente ad una prima fase di programmazione decennale con scadenza al 2027, che ha portato alla ristrutturazione di buona parte del complesso, oggi il comodato quarantennale concesso dall’Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino renderà possibile infatti il congruo ammortamento degli investimenti previsti e garantirà continuità, stabilità ed efficacia all’azione di valorizzazione del complesso, anche nella prospettiva della sostenibilità economico-finanziaria legata ai significativi oneri economici connessi alla gestione.

L’intervento garantirà dunque una stabile continuità di utilizzo del complesso e sarà rivolto a consolidare e ad attualizzare la centralità della funzione collettiva dell’immobile, alla luce del suo rilevante valore storico-culturale e della sua collocazione strategica nel tessuto urbano cittadino. L’ex convento di Sant’Agostino infatti, che si estende per oltre 5000 metri quadrati nel centro storico di Montalcino, è da sempre legato a funzioni di interesse pubblico e culturale, si trova in posizione centrale rispetto ad alcune delle principali polarità di interesse turistico, culturale e logistico della città, configurandosi come un importante elemento di connessione e relazione tra la Fortezza, la Cattedrale, il Teatro e il Palazzo Comunale Storico.

Il Complesso di Sant’Agostino sarà destinato a svolgere una funzione culturale complessiva e integrata dunque, comprendente attività espositive, di conservazione e restauro nonché funzioni associative, formative e di servizio, configurandosi quale luogo di riferimento per la promozione e la valorizzazione del territorio, delle sue produzioni, tradizioni e identità; una parte dell’immobile manterrà la destinazione a Museo Civico e Diocesano, quale centro di riferimento per la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio storico-artistico.

Il percorso di valorizzazione dovrà confrontarsi con la complessità dell’immobile e con la necessità di interventi di adeguamento edilizio, impiantistico e di sicurezza, oltre che con gli oneri di gestione, manutenzione e consumi che accompagneranno il futuro utilizzo del complesso. Una programmazione pluriennale e un rapporto di disponibilità stabile sono dunque ritenuti indispensabili per sostenere gli investimenti e garantirne la sostenibilità nel tempo.

Con l’approvazione degli indirizzi, il Consiglio Comunale determinerà gli organi competenti l’adozione degli atti conseguenti, la verifica delle condizioni tecnico-amministrative e contrattuali e la stipula del comodato, nel rispetto delle finalità pubbliche individuate. Sant’Agostino si avvia così verso una nuova fase, quella rivolta a concretizzare in chiave contemporanea la sua funzione storica di polo culturale di Montalcino, attraverso una progettualità condivisa e di lungo periodo che lo renderà un luogo aperto ai cittadini, ai visitatori e ‘in divenire’ per le generazioni future.