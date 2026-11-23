Come lista civica senese, sentiamo questa vicenda vicina alla nostra città. Campostaggia, Nottola e il policlinico delle Scotte fanno parte della stessa rete di assistenza alla nascita, dalla gravidanza alle cure per i neonati che hanno bisogno di assistenza specialistica.

La Regione Toscana ha riferito che il Ministero della Salute ha ribadito la richiesta di chiusura del punto nascita di Campostaggia, senza proroghe. Al presidio del 21 novembre il presidente Giani ha annunciato che la Regione avrebbe chiesto una deroga di un anno.

Stessa linea è stata tenuta dall’On Michelotti di FdI. La Regione ha prospettato anche un’integrazione tra Campostaggia e le Scotte, con la possibilità di mantenere in Valdelsa i parti fisiologici e di concentrare a Siena quelli a maggiore complessità.

I numeri aiutano a capire la dimensione del problema. Nel 2025 a Campostaggia si sono registrati 461 parti, a Nottola 407 e alle Scotte 809, con 820 bambini nati al policlinico. Nel 2024 i parti alle Scotte erano stati 915. Il calo delle nascite rende più difficile mantenere i volumi indicati dagli standard nazionali. La soglia ordinaria per i punti nascita è di 500 parti annui, con la possibilità di deroghe. Per i centri di Terapia intensiva neonatale di secondo livello, il riferimento di circa mille nati nella stessa struttura si accompagna ad altri criteri, fra cui il bacino servito e la capacità di assistere i neonati più fragili. La Terapia intensiva neonatale delle Scotte è un riferimento anche per Arezzo e Grosseto e contribuisce alla formazione specialistica in Pediatria dell’Università di Siena.

Nelle informazioni pubbliche che abbiamo consultato mancano alcuni elementi per valutare le conseguenze di una chiusura. Fra questi, i tempi effettivi per raggiungere gli altri punti nascita dalle diverse località della Valdelsa, la capacità degli altri presìdi di accogliere le donne che oggi partoriscono a Campostaggia e l’organizzazione dei trasferimenti protetti di madri e neonati.

La vicenda si colloca in un quadro finanziario impegnativo. Dal 2024 l’addizionale regionale IRPEF è salita al 3,33% nello scaglione più alto e nel 2026 la Toscana ha adottato una manovra aggiuntiva per concorrere all’equilibrio dei conti sanitari del 2025. Nel 2025 la perdita d’esercizio delle Scotte, secondo il bilancio adottato dall’Azienda, è scesa da 18,25 a 11,96 milioni di euro. Sono dati di contesto che si aggiungono alle questioni di accesso alle cure, di disponibilità del personale e di organizzazione dei servizi.

Il nostro sostegno nasce dal valore di un servizio vicino alle famiglie, dal lavoro dei professionisti di Campostaggia e dal legame fra i presìdi del territorio e le Scotte. La mobilitazione della Valdelsa pone una questione che riguarda anche Siena. In un territorio ampio, con collegamenti diversi da Comune a Comune, la sicurezza di madri e bambini dipende anche dalla possibilità di raggiungere in tempo i servizi e dalla continuità dell’assistenza, dalla gravidanza alle cure neonatali specialistiche.

Sena Civitas