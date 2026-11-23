Si è svolta venerdì 20 novembre presso la Sala Patrizi, la presentazione pubblica degli esiti del laboratorio di progettazione “Quattro prati nel campo. Rinaturalizzare gli spazi pubblici nel tessuto storico di Siena”, l’iniziativa nata dalla sinergia tra il Comune di Siena e il dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza Università di Roma.

L’incontro si è aperto con i saluti e i ringraziamenti dell’assessore all’ambiente, transizione ecologica e politiche per la sostenibilità, verde e decoro urbano del Comune di Siena, Barbara Magi, del dirigente del Settore Territorio del Comune di Siena, Paolo Giuliani, e del direttore del Centro di ricerca Fo.Cu.S. e della Winter School della Sapienza Università di Roma, Andrea Iacomoni. Nel ringraziare per l’organizzazione, il buon esito del workshop e l’ampia partecipazione del pubblico, i relatori hanno evidenziato l’importanza strategica della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’ateneo romano, giunta quest’anno al suo terzo anno.

“Questa partnership – ha in particolare sottolineato l’assessore Magi – rappresenta un’opportunità preziosa per arricchire e completare il percorso formativo universitario degli studenti, trasformando al contempo la città in un laboratorio aperto alla ricerca, alla riflessione e al confronto, con l’obiettivo di individuare nuovi modi di abitare e vivere lo spazio pubblico in risposta alle sfide sociali, economiche e di adattamento ai cambiamenti climatici”.

A seguire è intervenuto l’architetto Gianni Neri, professionista esterno del gruppo di lavoro del Piano strutturale del Comune di Siena, che ha approfondito il valore dei laboratori di progettazione urbana come strumenti capaci di rispondere ai bisogni attuali della comunità locale. L’architetto ha sottolineato come “l’obiettivo sia sviluppare forme e soluzioni progettuali innovative e contemporanee di qualità, in grado di dialogare con un contesto di altissimo valore storico, architettonico e paesaggistico come quello senese. A tal proposito, Neri ha richiamato alcuni significativi esempi di interventi urbani realizzati nei decenni scorsi sia nel centro storico sia nella città contemporanea, che hanno saputo distinguersi adottando un linguaggio e funzioni attuali nel pieno rispetto della tradizione”.

Il cuore dell’evento ha visto protagonisti gli studenti (introdotti dai tutor Annalisa Lamanna e Demetrio Mauro, dottorandi del Pdtzdella Sapienza) che hanno illustrato gli esiti del loro percorso di studio dedicato ai quattro grandi spazi verdi del tessuto storico senese: il Prato di San Domenico, il Prato di Sant’Agostino, il Prato di San Francesco e il Prato di Santa Maria dei Servi. Le proposte progettuali elaborate dai gruppi di lavoro hanno mirato a valorizzare le specificità di ciascuna area, sviluppando al contempo alcuni temi comuni e trasversali: mobilità dolce (la regolamentazione dei flussi, con il rafforzamento della mobilità sostenibile e della fruizione pedonale); riorganizzazione funzionale (il ripensamento dello spazio pubblico volto a favorire le funzioni esistenti e a creare nuove sinergie con le attività già presenti nelle singole aree); infrastruttura verde (il potenziamento delle componenti naturali come leva strategica per la riqualificazione urbana e il miglioramento della vivibilità); paesaggio e affacci (la valorizzazione dei punti panoramici e delle visuali verso il profilo della città, le valli verdi interne e il territorio circostante). L’incontro si è concluso con un vivace momento di confronto aperto tra gli studenti, i docenti, i tecnici e i cittadini partecipanti, offrendo l’occasione per approfondire gli elaborati, valutare il lavoro svolto durante le giornate del workshop e raccogliere suggestioni e suggerimenti utili per gli ulteriori sviluppi della ricerca.

“Quattro prati nel Campo. Rinaturalizzare gli spazi pubblici nel tessuto storico di Siena”, è stato il workshop promosso dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Fo.Cu.S. della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Comune di Siena, in programma dal 16 al 21 novembre. L’iniziativa ha coinvolto quindici studenti di architettura, coordinati dal professor Andrea Iacomoni, impegnati nell’elaborazione di proposte progettuali dedicate a quattro piazze del centro storico: San Francesco, Sant’Agostino, Santa Maria dei Servi e San Domenico. L’obiettivo è valorizzare questi luoghi senza interventi strutturali invasivi, migliorandone la vivibilità, l’accessibilità e la qualità ambientale, attraverso una maggiore integrazione tra spazi pavimentati e aree verdi. Il workshop si inserisce in un percorso di collaborazione tra il Comune di Siena e la Sapienza Università di Roma avviato da alcuni anni e recentemente rinnovato per altri quattro. Un rapporto che ha già portato allo sviluppo di studi e attività di progettazione su diverse aree cittadine, dalle valli verdi alla Fortezza, dalla Lizza al Terzo di Camollia, e che proseguirà nel 2027 con la Winter School in Spessori Urbani e Territoriali, dedicata al rapporto tra patrimonio, paesaggio e ambiente costruito.