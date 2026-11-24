

Anche gli immobili di Piazza del Campo potranno contribuire a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera natalizia nel cuore della città. La Giunta comunale di Siena, nella riunione di oggi, martedì 24 novembre, ha approvato, su proposta dell’assessore alla Polizia Locale Fiamma Cardini, una delibera che autorizza l’installazione di decorazioni natalizie sugli immobili che si affacciano sulla Piazza, nel rispetto di specifiche prescrizioni a tutela del decoro e del patrimonio architettonico.

Il provvedimento si inserisce nel progetto complessivo di illuminazione e scenografia urbana per le festività natalizie, denominato “Siena Incanta”, già approvato dall’amministrazione comunale, che interesserà il centro storico dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. In particolare, sugli immobili di Piazza del Campo potranno essere installate decorazioni ispirate alle festività natalizie, purché prive di luminarie o altri elementi luminosi.

L’obiettivo è valorizzare l’atmosfera delle festività, garantendo al tempo stesso il rispetto delle caratteristiche architettoniche e urbanistiche di Piazza del Campo, simbolo dell’identità cittadina e parte del centro storico di Siena riconosciuto Patrimonio mondiale dell’umanità dall’Unesco.