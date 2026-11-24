Lunedì 30 novembre, in occasione della Festa della Toscana, il Comune di Castelnuovo Berardenga propone alle scuole un menù speciale dedicato alla cucina del territorio.

A colazione sarà servita una bruschetta con l’olio nuovo ottenuto dalle olive raccolte dall’associazione Filarmonica di Castelnuovo. A pranzo, crostino nero, ravioli al ragù di carne e, come secondo, fagioli all’uccelletta con salsicce del salumificio Minucci di Castelnuovo Berardenga oppure spezzatino di pollo.

Il menù, predisposto secondo il modello proposto da Foodinsider, offre a bambine e bambini l’occasione di conoscere i piatti della tradizione toscana e di scoprire il legame tra ciò che arriva in tavola e il lavoro di chi coltiva e produce sul territorio.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Comune per la qualità della ristorazione scolastica, che ha portato all’adesione a Sostenibilmense, il programma promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in partnership con ANCI Toscana e condotto da Foodinsider. Il percorso coinvolge amministratori, cuochi, insegnanti, famiglie e commissioni mensa e punta a migliorare la qualità dei menù, valorizzare gli ingredienti di stagione e le filiere locali e ridurre gli sprechi.

A offrire un riferimento per il lavoro di educazione alimentare nelle scuole è anche la nuova Piramide alimentare toscana, presentata il 23 novembre a Firenze e aggiornata con il coordinamento dell’Agenzia regionale di sanità. La guida dà più spazio agli alimenti di origine vegetale, valorizza i legumi e colloca l’olio extravergine di oliva alla base della piramide, insieme a frutta fresca e ortaggi.