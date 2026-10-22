Castelnuovo Berardenga, la Pubblica Assistenza festeggia l’autunno

Tre giorni di appuntamenti per ritrovarsi, stare insieme e valorizzare il ruolo del volontariato nella comunità. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre Castelnuovo Berardenga ospita la prima edizione della Festa sociale d’autunno, organizzata dalla Pubblica Assistenza di Castelnuovo Berardenga, con il patrocinio del Comune.

Un nuovo appuntamento che nasce dalla volontà di coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più giovani alle famiglie, fino ai volontari e ai donatori di sangue, attraverso un programma che unisce momenti di festa, informazione, sensibilizzazione e solidarietà.

Si comincia venerdì 23 ottobre con una serata dedicata soprattutto ai giovani, all’insegna della musica e della convivialità. Dalle ore 20, nei locali del Circolo di Castelnuovo Berardenga, spazio all’Oktober-Fest, con apertura degli stand gastronomici, birra, hot dog e salsicce. Alle 22.30 la serata proseguirà con il dj set de Il Madonna DJ, mentre a chiudere la festa saranno i ciambellini di mezzanotte.

Sabato 24 ottobre sarà la giornata centrale della manifestazione, interamente dedicata alle attività della Pubblica Assistenza e alla conoscenza del mondo del volontariato. Si partirà alle ore 10, presso i locali dell’associazione, con un incontro dedicato alla movimentazione delle persone con disabilità motorie, un’occasione di approfondimento su un tema importante per l’assistenza e la cura delle persone. Alle ore 12 è previsto un rinfresco per i partecipanti.

Nel pomeriggio, dalle ore 15, spazio alle attività interattive con i ragazzi della Protezione Civile e del gruppo donatori di sangue, accompagnate da dimostrazioni di BLSD e PBLS, le manovre di primo soccorso e rianimazione rivolte rispettivamente agli adulti e ai bambini.

Alle ore 17 uno dei momenti più significativi dell’intera festa: l’inaugurazione della nuova autoambulanza e del nuovo mezzo attrezzato della Pubblica Assistenza. Un’occasione per condividere con la comunità un importante investimento nei servizi di assistenza e soccorso sul territorio. A seguire, i mezzi delle associazioni sfileranno per le vie del paese con le sirene accese.

La giornata si concluderà alle ore 19 con l’Aperipubblica, un momento conviviale presso il Circolo di Castelnuovo Berardenga, accompagnato dall’intrattenimento musicale dei Sonika Band.

Domenica 25 ottobre la festa sarà dedicata ai donatori di sangue, con un pranzo sociale in programma alle ore 12 presso il Circolo di Castelnuovo Berardenga Scalo. Il pranzo, su prenotazione, sarà offerto ai donatori di sangue, come occasione di incontro e ringraziamento per il loro prezioso contributo alla collettività.

La prima Festa sociale d’autunno rappresenta così un’opportunità per far conoscere più da vicino le attività della Pubblica Assistenza, il lavoro quotidiano dei volontari e l’importanza di una rete di solidarietà che costituisce un punto di riferimento per Castelnuovo Berardenga e per tutto il territorio.

Per informazioni e prenotazioni: 348 570 5211.

Comune di Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi 4 – 53019 Castelnuovo Berardenga (SI)

tel 0577 3511 – email [email protected] – pec [email protected]