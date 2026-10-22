Siena, Stati Generali della Salute: focus sulla prevenzione cardiovascolare

Fare della prevenzione cardiovascolare un impegno condiviso, capace di unire competenze sanitarie, servizi territoriali e responsabilità della comunità. È questo l’obiettivo della nuova giornata degli Stati Generali della Salute Siena 2026 in programma sabato 24 ottobre nella Cripta di San Francesco (piazza San Francesco 7/8 a Siena). L’appuntamento rappresenta uno spin-off dell’iniziativa: un approfondimento dedicato alla costruzione di strumenti e modalità comuni per la tutela della salute cardiovascolare.

Al centro del confronto, l’integrazione tra ospedale, territorio, medici di medicina generale e servizi digitali, con l’obiettivo di condividere criteri per lo screening, la presa in carico e il monitoraggio nel tempo delle persone. Il percorso della giornata guarda anche alla possibile definizione di una “Carta per la prevenzione cardiovascolare integrata”, per tradurre il dialogo tra professionisti e istituzioni in un riferimento comune per l’organizzazione dei servizi.

“Parlare di prevenzione cardiovascolare non significa soltanto parlare di medicina, esami del sangue o visite specialistiche. Significa parlare della qualità della vita delle persone che vivono nella nostra comunità: dei nostri genitori, dei nostri figli, dei lavoratori, degli anziani, di ciascuno di noi”, dichiara l’assessore al diritto alla salute del Comune di Siena Giuseppe Giordano. “Significa anche parlare di come un Comune può contribuire, con le sue competenze e con i suoi strumenti, a costruire condizioni migliori perché le persone possano vivere più a lungo e soprattutto meglio”.

Il programma. Il programma prevede alle 9.30 l’apertura con i saluti istituzionali. Alle 10.15 è in programma la testimonianza del presidente della Camera di Commercio di Siena e Arezzo, Massimo Guasconi. Il confronto scientifico entrerà nel vivo alle 10.45 con Matteo Cameli, Luigi Gennari e Massimo Fineschi, che approfondiranno le ragioni e gli obiettivi di un Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, il PDTA, dedicato alla prevenzione cardiovascolare. Alle 11.45 Flavio D’Ascenzi, Marta Focardi e Francesca Cesareo affronteranno il tema della prevenzione nello sportivo.

Nel pomeriggio, alle 14, Carlo Renato Pondrelli, Pietro Enea Lazzerini, Alberto Palazzuoli e Amato Santoro discuteranno di screening cardiovascolare, concentrandosi su destinatari, modalità e tempi. Alle 15 seguirà la tavola rotonda su PDTA, appropriatezza e indicatori, con Maria Giovanna D’Amato, Lorenzo Baragatti, Roberto Nasorri e Stefano Dami. La sessione conclusiva delle 16.30 sarà dedicata alla sintesi dei lavori. Responsabile scientifico dell’appuntamento è Matteo Cameli; la moderazione è affidata a Giulia Ghizzani.

Lo spin-off di sabato 24 ottobre porta così nel percorso degli Stati Generali della Salute Siena un tema che riguarda non soltanto l’organizzazione sanitaria, ma anche il rapporto tra servizi e cittadinanza. “Non dobbiamo pensare alla prevenzione come a una campagna isolata, magari organizzata una volta l’anno in una occasione particolare. Dobbiamo pensarla come una politica trasversale: nella scuola, nello sport, nei servizi sociali, negli eventi pubblici, nelle comunicazioni istituzionali», sottolinea Giordano. “Il Comune può essere il ponte tra la sanità e la comunità. Può aiutare a portare l’informazione. Può facilitare l’accesso ai servizi, segnalare le fragilità, promuovere alleanze locali. Può contribuire a trasformare la prevenzione da consiglio individuale a impegno collettivo”.

La giornata è accreditata dall’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito del programma nazionale di Educazione continua in medicina e prevede il riconoscimento di 9,1 crediti ECM per medici e infermieri. L’attribuzione dei crediti è subordinata alla partecipazione all’intero programma formativo e al superamento della verifica dell’apprendimento. Gli Stati Generali della Salute sono organizzati dal Comune di Siena e lo spin off del prossimo 24 ottobre è realizzato con il contributo non condizionato di Menarini Group.