Aumentano in Italia i bambini nati grazie alle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). È quanto emerge dalla nuova relazione del Ministro della Salute al Parlamento sull’attuazione della Legge 40/2004, relativa all’attività svolta dai centri di PMA nell’anno 2024, che sottolinea in particolare come in un anno le coppie trattate siano passate da 89.870 a 92.394, mentre i cicli effettuati siano aumentati da 112.804 a 115.455, e come sia riscontrata anche la crescita dei bambini nati vivi attraverso tecniche di PMA, che passano dai 17.235 del 2023 ai 17.660 del 2024. La presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), è la professoressa Paola Piomboni, responsabile del laboratorio di PMA dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, della UOSA diretta dal professor Giuseppe Morgante.

«È molto significativo – spiega la professoressa Piomboni – che in una fase dove si assiste in generale ad un calo demografico e della natalità, si riscontri un aumento delle coppie che ricorrono alla PMA, dei trattamenti effettuati e dei bambini nati grazie a queste tecniche. L’inserimento della PMA nei Livelli Essenziali di Assistenza ha rappresentato un passaggio fondamentale e necessario affinché questa possibilità si traducesse in un rafforzamento delle opportunità offerte dalla sanità pubblica».

Il 63% dei trattamenti effettuati con gameti della coppia avviene nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), mentre, nel caso dei trattamenti con gameti donati, la quota eseguita presso centri pubblici o privati convenzionati scende al 32,9%.

«Un riscontro positivo sul piano dell’efficacia clinica emerge anche dall’analisi dell’attività svolta presso la UOSA PMA Aou Senese che mostra un trend in crescita nel biennio 2024–2025 – aggiunge ancora la professoressa Paola Piomboni -. Nel complesso sono stati effettuati circa 600 cicli con un tasso complessivo di gravidanze su transfer salito dal 33% al 40,72%, dato al di sopra della media nazionale. Si evidenzia come i risultati migliori sono concentrati nella fascia d’età 35–39 anni, in cui il tasso di gravidanza è pari al 41,5%. Questo dato assume particolare importanza se si considera che nella nuova relazione del Ministro della Salute, emerge come l’età media delle donne che a livello nazionale accedono ai trattamenti con gameti della coppia è di 36,7 anni».

«Valutando i dati nazionali – sottolinea il professor Giuseppe Morgante – possiamo considerarci soddisfatti dei risultati del nostro centro, che registra valori percentuali superiori alla media italiana. Questi numeri testimoniano la crescente qualità delle prestazioni offerte dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a un numero di coppie in costante aumento. È quindi fondamentale continuare a garantire un’assistenza di alto livello per accompagnare queste coppie nel loro percorso verso la genitorialità, offrendo così un contributo concreto per contrastare il calo della natalità nel nostro Paese».