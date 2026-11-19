Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 novembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui sarà chiusa la stazione dell’A1 di Firenze-Impruneta e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.