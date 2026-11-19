Una fascetta numerata per riconoscere il tartufo bianco delle Crete Senesi, tutelarne la provenienza e rafforzare il rapporto tra un prodotto d’eccellenza e il territorio nel quale nasce. È questa una delle principali novità presentate in occasione della 40 edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso, conclusasi con un bilancio positivo in termini di partecipazione e interesse.

Il nuovo strumento di identificazione nasce dal disciplinare e dal regolamento d’uso del marchio del tartufo delle Crete Senesi approvato nei mesi scorsi dall’assemblea dell’Associazione Tartufai Senesi, e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio tartufigeno locale. Un progetto che parte dalla volontà di dare maggiore forza e riconoscibilità a un prodotto profondamente legato alla storia, alla cultura e al paesaggio senese.

La fascetta, contraddistinta dal marchio di proprietà dell’Associazione Tartufai Senesi e da una numerazione identificativa, consente di riconoscere il tartufo raccolto nel territorio della provincia di Siena, offrendo maggiori garanzie sulla sua provenienza geografica. Il sistema si inserisce inoltre in un più ampio percorso di tracciabilità fiscale, che permette di documentare i passaggi commerciali del prodotto e di tutelare sia il consumatore finale sia gli operatori della filiera. Per ristoratori e commercianti, infatti, la documentazione di acquisto costituisce uno strumento per dimostrare la regolarità della provenienza del tartufo e rispondere agli eventuali controlli.

Il valore del tartufo delle Crete Senesi non può essere separato dalla qualità degli ambienti naturali nei quali cresce. Per questo il progetto dell’Associazione non si limita alla riconoscibilità del prodotto, ma si inserisce in una più ampia strategia di attenzione e salvaguardia delle aree tartufigene.

“L’introduzione della fascetta numerata ha suscitato grande interesse tra i nostri soci e rappresenta un passaggio importante nel percorso che l’Associazione ha intrapreso per tutelare e valorizzare il tartufo senese – dichiara Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione Tartufai Senesi – Il nuovo disciplinare prevede regole precise: l’utilizzo della fascetta è previsto per tutti i tartufai associati, mentre per commercianti e ristoratori l’eventuale adesione al sistema sarà valutata dal Consiglio dell’Associazione, caso per caso. Vogliamo costruire uno strumento credibile, basato su regole condivise e controllabili, che dia garanzie sulla provenienza del prodotto e ne rafforzi l’identità. La fascetta e il marchio rappresentano soltanto l’inizio di un percorso più ampio che stiamo portando avanti con il sostegno del Comune di Montalcino. Il nostro obiettivo, guardando al futuro, è lavorare per arrivare al riconoscimento di una vera e propria Indicazione geografica protetta (Igp) per il tartufo delle Crete Senesi».

Il nuovo disciplinare rappresenta dunque un punto di partenza per una strategia che guarda al futuro: tutelare oggi il tartufo per renderlo ancora più riconoscibile e competitivo domani. Un impegno che passa dalla protezione degli ambienti tartufigeni, dalla formazione delle nuove generazioni di tartufai, dalla promozione della qualità e dalla costruzione di un’identità territoriale sempre più forte, capace di portare il nome delle Crete Senesi e il loro prezioso tartufo ben oltre i confini locali.