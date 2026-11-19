Nel 1997 erano in 92. Trent’anni dopo, L’Eroica è diventata una comunità internazionale, capace di riunire a Gaiole in Chianti persone provenienti da ogni parte del mondo, unite dalla passione per la bicicletta, le strade bianche e un modo particolare di intendere il ciclismo e la vita. Nel 2027 questa storia raggiungerà un traguardo speciale: la XXX edizione. E per celebrarla L’Eroica cresce ancora, allargando a tre giornate il programma di incontri, esperienze e iniziative che accompagneranno la grande manifestazione ciclistica di domenica 3 ottobre.

Giancarlo Brocci, ideatore e anima de L’Eroica, guarda al trentennale come a un traguardo che porta con sé una responsabilità: «Compiere 30 anni è traguardo e impegno. Dobbiamo molto al popolo che ha decretato il successo di una passione e di certo L’Eroica implica per tutti noi, mi sia permesso di dire per me in particolare, la responsabilità che il movimento creato ci assegna. Da molto tempo, di sicuro da quando i numeri sono diventati imponenti, abbiamo condiviso come il più gran pregio di cui fregiarsi fosse la qualità delle persone che l’evento sedimentava rispetto alla sua pur enorme quantità. Gente speciale dall’ogni dove, quel concetto di “selezione di rara umanità” ormai da aggiungere in slogan sulle scatole di latta. È così, l’abbiamo sempre pensato oltreché detto.»

In occasione della XXX edizione si tornerà alla tradizione, concentrando tutti i percorsi nella giornata di domenica 3 ottobre. Una scelta che permette di valorizzare al meglio una ricorrenza speciale, inserita in un calendario ricco di appuntamenti, e di dedicare le altre due giornate a occasioni diverse per ritrovarsi e condividere lo spirito di Eroica.

Giancarlo Brocci spiega le ragioni di questa scelta, che nasce anche da una riflessione sull’organizzazione e sulla necessità di preservare l’identità della manifestazione: «Utilizzare i due giorni per separare i percorsi lunghi dai corti fu ipotesi del periodo pandemia, poi sperimentata con successo tra l’enorme dispendio di energie, lo stress organizzativo coi relativi costi che ha implicato il raddoppiare l’impegno della macchina e del suo incredibile patrimonio di volontari. Di certo il livello dei quasi 9 mila iscritti, che giova ricordare insiste su un paese di mille anime, ha implicato anche un conseguente marcato disagio nella ricerca di soluzioni ricettive per tanta parte dei nostri eroici, alimentando certa legge di mercato ed un lievitare di prezzi talora improprio. Si scrisse già al secondo Tour de France che quella enorme idea di ciclismo aveva corso il rischio di morire per eccesso di successo. Noi, certo fatte debite proporzioni, non vogliamo che ciò accada per la nostra Eroica, tanto più alla soglia dei 30 anni, che qualche aspetto di devianza commerciale offuschi una grande storia nata e sviluppatasi per purissima passione.

L’idea di riportare, proprio per la prossima trentesima edizione, L’Eroica pedalata alla sola domenica 3 ottobre pv è maturata anche sull’input di patron Franco Rossi, il primo a percepire dal di dentro organizzativo ogni scricchiolio dell’evento, la sua soglia oltre la quale una fragilità magica può rischiare perdita di identità e certezze. Ecco, quindi, anche l’altro obiettivo da porsi: limitare al tetto di 7 mila il numero dei partecipanti, rendendo valore preciso ai paletti temporali per iscriversi e magari introducendo meccanismi di merito per avere certezza e valore all’esserci.»

Non tre giorni di manifestazione ciclistica, dunque, ma tre occasioni diverse per vivere una storia e una comunità. Con un punto fermo: domenica 3 ottobre sarà il giorno de L’Eroica, la grande manifestazione sulle strade bianche che dal 1997 rinnova a Gaiole in Chianti il suo rito collettivo.

Il percorso verso la XXX edizione comincia già a novembre. Domani, mercoledì 18 novembre 2026, apriranno le iscrizioni a Eroica Montalcino, in programma domenica 30 maggio 2027. Contestualmente sarà possibile scegliere la formula di iscrizione combinata per partecipare sia a Eroica Montalcino sia a L’Eroica. Questa formula sarà a numero chiuso, con un massimo di 700 iscrizioni. Per chi invece desidera iscriversi esclusivamente alla manifestazione di Gaiole in Chianti, le iscrizioni apriranno il 10 dicembre 2026.

Gaiole in Chianti, un nuovo assetto per ritrovare le origini

La XXX edizione porterà con sé anche un nuovo layout del paese. Una diversa organizzazione degli spazi, pensata per recuperare lo spirito delle origini, valorizzare Gaiole in Chianti e restituire centralità al rapporto tra la manifestazione, il paese e i suoi abitanti.

Non soltanto una nuova disposizione di aree e servizi, ma l’occasione per ripensare il modo in cui L’Eroica abita Gaiole in Chianti. Tornare alle origini, in questo senso, non significa guardare indietro: significa ritrovare ciò che ha reso unica questa esperienza e continuare a costruire il suo futuro.

Sabato 2 ottobre – Le radici di Eroica

Il sabato sarà la giornata dedicata alla storia e ai valori di Eroica. Un’occasione per ripercorrere le tappe di un cammino iniziato nel 1997, incontrare le persone che ne sono state protagoniste e dare voce a chi, nel corso degli anni, ha contribuito a costruire una comunità diventata internazionale.

L’occasione per dare spazio a testimonianze, incontri, racconti e momenti di approfondimento, mettendo al centro il legame tra L’Eroica e il territorio che la ospita. Perché una storia non si misura soltanto attraverso le sue edizioni, ma anche attraverso le persone che l’hanno vissuta e i valori che sono riuscite a trasmettere.

La memoria, per L’Eroica, non è nostalgia ma un patrimonio vivo, da custodire e condividere, capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Domenica 3 ottobre – XXX L’Eroica

Domenica 3 ottobre sarà la giornata de L’Eroica. Tutti i percorsi, dai più lunghi ai più corti, si concentreranno in questa unica giornata. Per la XXX edizione il numero dei partecipanti sarà limitato a 7.000, una scelta che nasce dalla volontà di tutelare la qualità dell’esperienza, sostenere la capacità organizzativa e preservare il rapporto speciale tra L’Eroica, Gaiole e il suo territorio.

Resteranno al centro gli elementi che hanno costruito l’identità della manifestazione: le biciclette d’epoca, le maglie di lana, le strade bianche, la fatica, il paesaggio, le soste, gli incontri e il piacere di condividere la strada. Un’esperienza che, dopo trent’anni, continua a rinnovare il proprio significato senza rinunciare alla propria identità. Da quei 92 ciclisti partiti nel 1997 è nata una storia che ha attraversato confini e generazioni. La XXX edizione sarà un nuovo capitolo di quella storia, con Gaiole in Chianti ancora una volta al centro.

Lunedì 4 ottobre – Eroica 30, La Festa della Bicicletta

Lunedì 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco d’Assisi, Gaiole in Chianti ospiterà Eroica 30 – La Festa della Bicicletta. Una grande festa dedicata alla bicicletta in tutte le sue forme con l’ambizione di allargare ulteriormente l’orizzonte di Eroica e riunire il suo popolo.

L’obiettivo è coinvolgere non soltanto chi partecipa abitualmente a L’Eroica, ma anche tutte le persone che amano la bicicletta e ne condividono lo spirito, senza necessariamente riconoscersi nella fatica dei suoi percorsi. Famiglie, giovani, appassionati e curiosi potranno trovare a Gaiole in Chianti un’occasione per incontrarsi, stare insieme e festeggiare la bicicletta. Una giornata per avvicinare nuovi pubblici, allargare la comunità e celebrare il valore della bicicletta come passione condivisa, esperienza di libertà e occasione di incontro.

La scelta del 4 ottobre aggiunge un ulteriore significato alla giornata: la festa nazionale di San Francesco d’Assisi offrirà a tante persone la possibilità di raggiungere Gaiole in Chianti e partecipare a questo appuntamento conclusivo della XXX edizione.

Giancarlo Brocci anticipa anche il significato che potranno assumere le giornate che precederanno e seguiranno la manifestazione ciclistica: «Poi parleremo meglio, aprendoci al confronto, di cosa fare in una vigilia più lunga, magari di una cena Eroica da ripristinare per il momento cult che era, di una festa di San Francesco che al prossimo anno si colloca proprio al lunedì 4 e promette di allungare l’emozione. Inutile aggiungere che in questi 30 anni sentiamo di aver meritato fiducia, che ognuna sa del come continuiamo a lavorare per il bene di questo nostro patrimonio comune: L’Eroica se lo merita, ha cambiato in meglio la vita a parecchi, me e noi compresi.»

Trent’anni, una storia che continua

Trent’anni sono un traguardo importante, ma soprattutto un impegno verso il futuro. L’Eroica ha saputo crescere, raggiungere persone e Paesi lontani, diventare una comunità internazionale. La sfida è continuare a farlo senza perdere ciò che la rende riconoscibile, custodendo quel patrimonio di passione, umanità e partecipazione che ne ha accompagnato la storia.

La XXX edizione sarà dunque un momento per ritrovarsi, ricordare da dove si è partiti e guardare avanti. Con la consapevolezza che il valore de L’Eroica risiede nella qualità delle relazioni che riesce a generare e nella capacità di continuare a coinvolgere persone diverse, unite dalla stessa passione.