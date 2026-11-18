La qualità di un percorso scolastico si misura anche nella capacità di accompagnare gli studenti nelle sfide successive al diploma. E i dati relativi al rendimento universitario degli ex studenti dell’I.I.S.S. “Agnolo Poliziano” di Montepulciano restituiscono un risultato particolarmente significativo.

Secondo quanto riportato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli studenti diplomati ai Licei Poliziani che, al termine del primo anno universitario, hanno conseguito più della metà dei crediti formativi previsti superano le percentuali di riferimento provinciali, regionali e nazionali in tutti gli ambiti disciplinari analizzati.

Nel dettaglio, il 69,2% degli studenti iscritti a percorsi universitari dell’area sanitaria ha raggiunto questo traguardo, contro il 61,4% della provincia di Siena, il 62,7% della Toscana e il 64,8% del dato nazionale. Nell’area scientifica la percentuale è del 63,4%, rispetto al 57,1% provinciale, al 45,6% regionale e al 50,6% nazionale.

Il risultato più alto si registra nell’ambito sociale, dove l’87% degli ex studenti ha conseguito più della metà dei CFU al primo anno, a fronte del 68,9% provinciale, del 60,7% regionale e del 61,9% nazionale. Anche nell’area umanistica il dato raggiunge il 70%, superando i riferimenti territoriali e nazionali.

Numeri che raccontano la capacità dei Licei Poliziani di fornire una preparazione solida, accompagnando ragazze e ragazzi nella costruzione del proprio futuro formativo e professionale. Un risultato che è frutto del lavoro quotidiano degli studenti, dell’impegno dei docenti e di un percorso educativo che punta a sviluppare conoscenze, metodo di studio e strumenti critici.

Un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e, soprattutto, un riconoscimento per gli ex studenti che stanno portando avanti con successo il proprio percorso universitario.