All’Università di Siena il diritto penale internazionale e il ruolo dei tribunali nazionali

I temi cardine del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto umanitario e del funzionamento delle corti e giurisdizioni internazionali saranno i temi dell’incontro “International criminal law and the role of national tribunals – Il diritto penale internazionale e il ruolo dei tribunali nazionali”, che si terrà mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze del Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali (DISPI) dell’Università di Siena (via Mattioli 10) a Siena.

L’evento vede come relatrice Natacha Bracq, Responsabile del contenzioso (Head of Litigation) della Hind Rajab Foundation, organizzazione attiva nell’accertamento delle responsabilità per crimini di guerra e violazioni dei diritti umani.

L’introduzione sarà a cura del professor Massimiliano Montini, responsabile scientifico Europe Direct Siena e Delegato del Rettore per la Cittadinanza europea e Irene Galletti, presidente della Commissione Politiche europee e relazioni internazionali del Consiglio Regionale della Toscana, che ne discuteranno con la professoressa Alessandra Viviani, direttrice DISPI.

L’iniziativa è organizzata da Europe Direct Siena e dal DISPI dell’Università di Siena, in collaborazione con la Commissione Politiche europee e relazioni internazionali del Consiglio Regionale della Toscana.

La conferenza è pensata con una struttura dialogica e interattiva; all’intervento introduttivo della relatrice seguirà un confronto diretto con i docenti, per poi lasciare ampio spazio al dibattito e alle domande delle studentesse e studenti e delle/i partecipanti.

Commenta il professor Massimiliano Montini: “«L’obiettivo di questa iniziativa è favorire un confronto aperto, diretto e pluralistico sull’effettiva applicazione delle norme penali internazionali e sulle funzioni esercitate dai tribunali nazionali. Attraverso una struttura dialogica e interattiva vogliamo offrire alla comunità accademica e in particolare a studentesse e studenti l’opportunità di confrontarsi con chi opera sul campo analizzando casi concreti e toccando con mano come il diritto possa e debba rispondere alle violazioni dei diritti umani e ai crimini di guerra».

«Il Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali accoglie con grande interesse questo incontro che ci consente di approfondire questioni di stringente e drammatica attualità. – commenta la professoressa Viviani – Di fronte a scenari complessi come quelli a Gaza e in Cisgiordania riflettere è un dovere formativo e civico fondamentale. Il confronto diretto contribuisce ad arricchire il percorso critico che il DISPI promuove costantemente».

«Il rispetto del diritto internazionale costituisce un principio fondamentale per la tutela dei diritti umani e per l’accertamento delle responsabilità in caso di gravi violazioni: anche le istituzioni territoriali hanno un ruolo importante nell’ambito delle proprie competenze – osserva la Presidente Irene Galletti – le Regioni possono contribuire concretamente agli obiettivi di pace e difesa dei diritti fondamentali attraverso iniziative istituzionali, attività di sensibilizzazione e collaborazioni con scuole, enti di ricerca e organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti umani. In questo senso, considero particolarmente importante che il confronto sul diritto internazionale trovi spazio proprio nelle università, dove si formano i futuri giuristi e dove studentesse e studenti possono approfondire, attraverso il dialogo diretto con chi opera sul campo, il funzionamento della giustizia internazionale e le difficoltà che ancora ne ostacolano l’applicazione».

L’incontro si terrà in modalità bilingue, italiano e inglese.

Per richiedere l’attestato di frequenza rilasciato da Europe Direct e/o la certificazione Open Badge, è richiesta la registrazione compilando il modulo online (https://www.unisi.it/unisilife/eventi/il-diritto-penale-internazionale-e-il-ruolo-dei-tribunali-nazionali – https://forms.gle/RzAVj4D66qYaCs6p8).