Colle di Val d’Elsa e la Via Francigena al Parlamento europeo

La Via Francigena come strumento di inclusione, crescita personale e partecipazione attiva delle nuove generazioni alla vita del territorio. È questa l’esperienza che il Comune di Colle di Val d’Elsa ha portato a Roma, lunedì 9 novembre, in occasione dell’incontro “La Via Francigena, un cammino europeo. 25 anni di AEVF tra territori, cooperazione e inclusione”, organizzato dal Parlamento europeo in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli. A rappresentare la città è stata Carlotta Lettieri, assessora al Turismo, invitata tra le relatrici del confronto dedicato alle buone pratiche delle amministrazioni locali in materia di accoglienza, inclusione e coinvolgimento dei giovani. Un appuntamento di rilievo nazionale ed europeo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, amministratori ed esperti, riuniti per celebrare i 25 anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e riflettere sul ruolo dei cammini come strumenti di sviluppo sostenibile, cooperazione e coesione sociale.

L’intervento di Carlotta Lettieri si è concentrato sul valore inclusivo della Via Francigena e sulla capacità di costruire nuove opportunità educative e di partecipazione attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti. Due, in particolare, le esperienze al centro del contributo di Colle di Val d’Elsa: “Scuola sulla Via” e “Ask Me Colle”, progetti che, attraverso modalità differenti, hanno saputo trasformare il patrimonio culturale e turistico in un’occasione di apprendimento, relazione e crescita.

“Scuola sulla Via”: la Francigena diventa un’aula a cielo aperto. Il primo progetto, promosso dal Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con l’Istituto Superiore San Giovanni Bosco, ha coinvolto gli studenti della classe terza B del Liceo Economico e Sociale in un’esperienza educativa itinerante lungo la Via Francigena. Lo scorso maggio i ragazzi, accompagnati dai docenti Alice Villa e Giorgio Sacchi, hanno percorso a piedi il tratto compreso tra San Gimignano e Monteriggioni, facendo tappa a Colle di Val d’Elsa, dove hanno pernottato all’Ostello La Buca. Un progetto pilota fondato sui principi dell’Outdoor Education, che ha portato le lezioni fuori dalle aule scolastiche, trasformando il cammino in un luogo di conoscenza e sperimentazione. Durante il percorso, gli studenti hanno svolto attività didattiche itineranti, approfondendo la storia, l’arte e il patrimonio naturalistico dei luoghi attraversati, ma soprattutto hanno sperimentato il valore della condivisione, della collaborazione e delle relazioni umane. L’esperienza è stata documentata attraverso un docufilm, realizzato anche grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi che hanno consentito ai ragazzi di raccontare il viaggio dal proprio punto di vista. Il filmato è stato presentato nell’ambito di Francigena Lab, uno degli appuntamenti della manifestazione V.I.A. – Vivere, Incontrare, Assaporare, promossa dal Comune nell’ottobre scorso.

Il secondo progetto, “Ask Me Colle”, rappresenta un altro esempio di come i giovani possano diventare protagonisti attivi della valorizzazione del territorio e della sua accessibilità culturale. Nato nel 2017 come percorso di alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Superiore San Giovanni Bosco, il progetto coinvolge gli studenti in un’attività di formazione e promozione del patrimonio storico e artistico della città. I ragazzi, dopo un percorso di preparazione, diventano vere e proprie guide e ambasciatori del territorio, accompagnando bambini, studenti, cittadini e turisti alla scoperta delle bellezze di Colle di Val d’Elsa. Un’esperienza che unisce formazione, competenze linguistiche, comunicazione e capacità relazionali, offrendo ai giovani l’opportunità di confrontarsi con pubblici diversi e di sviluppare strumenti utili anche per il proprio futuro professionale. Attraverso visite guidate, laboratori, itinerari tematici e contenuti digitali, gli studenti contribuiscono a rendere il patrimonio culturale più vicino e comprensibile a tutti. Tra i percorsi realizzati figura anche “A Colle come pellegrini”, dedicato alla scoperta della città attraverso il legame con il cammino.

Due esperienze diverse, unite da una stessa visione: fare del territorio uno spazio educativo aperto, nel quale i giovani non siano soltanto destinatari delle iniziative, ma protagonisti della loro realizzazione. Una concezione dell’inclusione che non riguarda esclusivamente l’accessibilità fisica dei luoghi, ma anche la possibilità per tutti di partecipare, conoscere, sviluppare competenze e contribuire alla vita della comunità. “La Via Francigena è un patrimonio europeo straordinario, ma il suo valore più grande sta nella capacità di mettere in relazione le persone e creare opportunità per tutti – dichiara l’assessora al Turismo Carlotta Lettieri –. Essere invitati a raccontare la nostra esperienza al Parlamento europeo è un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti a Colle di Val d’Elsa. Abbiamo scelto di investire soprattutto sui giovani, perché crediamo che un territorio sia davvero accogliente e inclusivo quando offre alle nuove generazioni gli strumenti per conoscerlo, viverlo e diventare parte attiva del suo sviluppo. Con “Scuola sulla Via” abbiamo trasformato la Francigena in un’aula a cielo aperto, dove imparare significa anche camminare insieme, confrontarsi e condividere esperienze. Con “Ask Me Colle” gli studenti diventano ambasciatori della nostra città, mettendo le proprie conoscenze e capacità a disposizione degli altri. Sono due esempi concreti di come il turismo e la cultura possano diventare strumenti di inclusione, educazione e cittadinanza attiva. La nostra idea è quella di una Via Francigena che non sia soltanto un percorso da attraversare, ma un’opportunità da vivere e condividere, capace di lasciare un segno positivo tanto nei visitatori quanto nelle comunità che la abitano”.