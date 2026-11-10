Arezzo Wave, a Chiusi l’incontro con Mauro Valenti

Un palco, una città di provincia, la musica. E intorno, persone che si incontrano, idee che circolano, generazioni che costruiscono il proprio spazio. Da questa immagine prende forma “La provincia insonne”, il nuovo appuntamento di GEC&BOOK, promosso dall’associazione GEC – Gruppo Effetti Collaterali, in programma sabato 14 novembre alle ore 18:30 da Jack! – Pop-up creativo, in via Leonardo da Vinci 20 a Chiusi.

Protagonista dell’incontro sarà Mauro Valenti, ideatore e fondatore di Arezzo Wave, che ripercorrerà quarant’anni di storia del festival in dialogo con Costanza Baldini, giornalista che segue e racconta la musica, l’arte e la vita culturale della Toscana. Due prospettive complementari: l’esperienza di chi ha costruito e accompagnato un progetto musicale nel corso dei decenni e lo sguardo di chi racconta la scena culturale, i suoi protagonisti e le sue trasformazioni.

Il titolo dell’appuntamento richiama direttamente le origini del festival: “Provincia insonne” era il nome della prima edizione di Arezzo Wave, che nel marzo 1987 riunì sedici gruppi provenienti da tutta Italia. Un inizio che conteneva già una precisa idea di cultura: offrire spazio alla musica emergente e fare di una città di provincia un luogo capace di attrarre artisti, pubblico e nuove possibilità.

Da quella esperienza si è sviluppato un festival che ha intrecciato la scena italiana con quella internazionale, ospitando negli anni artisti come Sonic Youth, Nick Cave, Chemical Brothers, Ben Harper, Afterhours, Carmen Consoli e Marlene Kuntz. Una storia che attraversa linguaggi e generazioni, accompagnando i cambiamenti della musica e dei suoi pubblici.

Il punto di partenza della conversazione sarà il libro dedicato alla storia di Arezzo Wave. Nel volume Arezzo Wave Station – La storia di Arezzo Wave. Volume 1: Il primo millennio 1987–1999, Valenti raccoglie fotografie, documenti e testimonianze che restituiscono il percorso del festival nei suoi primi anni. Tra le voci presenti figurano quelle di Ivano Fossati, Carmen Consoli, Peppe Servillo e musicisti di gruppi come Casino Royale, Afterhours e Negrita. Una memoria che permette di osservare da vicino come un’intuizione diventi un’esperienza collettiva.

A Chiusi, questa storia diventerà l’occasione per interrogarsi sul presente. Che cosa significa oggi organizzare un festival fuori dalle grandi città? Come si costruisce un pubblico, come si mantiene viva la curiosità, come si dà continuità a un progetto? E che cosa rimane in un territorio quando i concerti finiscono e il palco viene smontato?

Sono domande che riguardano il lavoro quotidiano delle associazioni, degli spazi culturali e delle tante persone che rendono possibili queste esperienze. Dietro un appuntamento pubblico ci sono mesi di preparazione, competenze condivise, disponibilità di tempo e relazioni di fiducia. Il volontariato culturale è anche questo: imparare a organizzare insieme, assumersi responsabilità e contribuire alla vita del luogo in cui si abita.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni sarà uno dei temi centrali dell’incontro. La continuità di un progetto passa dalla possibilità di accogliere nuovi interessi, nuovi linguaggi e nuovi modi di partecipare. Dare spazio ai più giovani significa permettere loro di contribuire alle scelte, proporre idee e trasformare ciò che hanno incontrato. La storia di un festival può così diventare uno strumento per immaginare quello che ancora manca: occasioni di ascolto, luoghi di incontro, esperienze da costruire insieme.

Per il GEC, queste riflessioni hanno un legame diretto con il Lars Rock Fest, festival gratuito di musica indipendente realizzato a Chiusi grazie all’impegno di volontarie e volontari. La presenza di artisti internazionali e l’accessibilità della proposta sono parte di un lavoro che mette in relazione la scoperta musicale con la partecipazione della comunità.

Gli appuntamenti dedicati ai libri, alla musica e al cinema proseguono questo percorso durante l’anno. GEC&BOOK si inserisce in questa attività come occasione per incontrare autori e protagonisti della cultura e mettere le loro esperienze in relazione con le domande del territorio. Ospitare Mauro Valenti e Costanza Baldini significa aprire un confronto che riguarda anche tante altre realtà della zona: come continuare a fare della provincia un luogo in cui le cose succedono, in cui sia possibile scoprire qualcosa di inatteso e trovare lo spazio per contribuire.

L’appuntamento fa parte del progetto Fuori Centro, nell’ambito della Rete della musica contemporanea e delle culture giovanili di Valdichiana 2026 – Capitale Toscana della Cultura.

INFORMAZIONI

La provincia insonne – GEC&BOOK

Mauro Valenti in dialogo con Costanza Baldini

Sabato 14 novembre 2026, ore 18:30

Jack! – Pop-up creativo

Via Leonardo da Vinci, 20 – Chiusi (SI)

A cura di GEC – Gruppo Effetti Collaterali

Ingresso Libero