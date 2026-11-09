La musica che unisce: tre appuntamenti tra cultura, partecipazione e inclusione

Siena Città della Musica ODV, in collaborazione con l’ASP Città di Siena – Azienda Servizi alla Persona, presenta un ciclo di eventi musicali dedicato agli ospiti delle strutture assistenziali, alle loro famiglie e a tutti coloro che credono nel valore della musica come strumento di benessere, relazione e partecipazione.

L’ attività è frutto di incontri tra Il Presidente dell’ associazione Massimo Castellani con il presidente di ASP Dr. Guido Pratesi ed il Direttore di ASP Dr. Rocco Lerose

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la cultura musicale nei luoghi della cura, creando occasioni di incontro capaci di stimolare la memoria, favorire la socializzazione e valorizzare il patrimonio di tradizioni che appartiene alla nostra comunità. Non semplici spettacoli, ma momenti di condivisione nei quali il pubblico diventa parte attiva dell’esperienza musicale.

Il programma si articolerà in tre appuntamenti che accompagneranno gli ospiti verso il periodo natalizio attraverso percorsi musicali diversi, ma accomunati dalla volontà di coinvolgere direttamente i partecipanti.

Il primo incontro si terrà sabato 14 novembre con l’ ensemble dei bambini e dei ragazzi del laboratorio musicale dell’Osservanza, condotto da Marta Sabbadini. Attraverso canti francescani e brani della tradizione popolare, i più giovani accompagneranno alla scoperta di un patrimonio musicale ricco di valori, spiritualità e identità culturale, favorendo al tempo stesso l’incontro tra generazioni.

Il secondo appuntamento è in programma per sabato 28 novembre, quando il Coro di Canti Popolari Senesi, diretto da Valentina Guarnieri, proporrà un viaggio nella tradizione musicale del territorio. Un’occasione per riscoprire melodie, storie e sentimenti che appartengono alla memoria collettiva della città e delle sue contrade.

Il ciclo si concluderà sabato 5 dicembre con un evento interattivo della pianista Lucia Faleri, dedicato alla musica della tradizione popolare natalizia. L’evento sarà caratterizzato dalla partecipazione attiva degli ospiti, che potranno cantare, ricordare e condividere esperienze ed emozioni legate ai brani eseguiti, trasformando il concerto in una vera esperienza di comunità.

«La musica rappresenta uno straordinario veicolo di inclusione e di benessere», sottolinea il Presidente di SIENA CITTA’ DELLA MUSICA. «Attraverso questi appuntamenti vogliamo offrire agli ospiti occasioni di incontro, stimolazione culturale e partecipazione attiva, rafforzando il legame tra la struttura e il territorio». Inoltre si mette in evidenza che il ciclo viene realizzato come attività di volontariato da parte dei componenti dell’ Associazione.

Con questa iniziativa, Siena Città della Musica ODV e ASP Città di Siena iniziano un percorso destinato a promuovere attività culturali che mettano al centro la persona, favorendo il dialogo tra generazioni e valorizzando la musica come patrimonio condiviso e bene comune.

Tre appuntamenti, tre modi diversi di vivere la musica, un unico obiettivo: creare relazioni, generare emozioni e costruire comunità attraverso il linguaggio universale delle note.