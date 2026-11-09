San Gimignano, rimborso fino al 100% per gli abbonamenti CityBus

Con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alla mobilità sostenibile e alle spese delle famiglie in tempi di carovita, il Comune di San Gimignano conferma per il secondo anno consecutivo la possibilità di ottenere un rimborso fino al 100 per cento sul costo dell’abbonamento urbano al trasporto pubblico locale, il CityBus. L’agevolazione è differenziata in base alla fascia ISEE di appartenenza, in modo progressivo secondo le capacità di ciascun utente.

Otto fasce ISEE e rimborsi dal 10 al 100 per cento. L’iniziativa prevede otto fasce ISEE e percentuali di rimborso che vanno dal 100 per cento per situazioni economiche più fragili con ISEE fino a 5mila euro al 10 per cento per ISEE compresi fra 36mila e 50mila euro. È prevista anche una specifica agevolazione con rimborso totale per gli over 75 con ISEE fino a 12mila euro.

Per accedere al contributo è necessario essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità al momento dell’acquisto dell’abbonamento, in modo che la relativa agevolazione possa essere inserita da Autolinee Toscane. Una volta acquistato l’abbonamento urbano, il cittadino può scaricare dal sito del Comune il modulo per la richiesta del contributo e presentarlo all’URP insieme alla copia dell’abbonamento e dell’attestazione ISEE. Dopo la verifica della documentazione, il Comune provvederà a erogare il rimborso previsto in base alla fascia di appartenenza.

“Questa iniziativa – affermano il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, e l’assessore a mobilità e trasporti, Gianni Bartalini – è resa possibile dalla sinergia costante tra il Comune e Autolinee Toscane, gestore del servizio, ed è nata con un duplice obiettivo: incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico urbano e alleggerire ‘il caro vita’ che incide sui bilanci delle famiglie che utilizzano i CityBus. La scelta di modulare il rimborso sulla base dell’ISEE, inoltre, permette di garantire un sostegno più forte a chi ha maggiori necessità, senza rinunciare a promuovere una mobilità più sostenibile e accessibile per tutta la comunità”.

Info. Tutte le informazioni, il modulo di richiesta e il dettaglio delle fasce ISEE sono disponibili sul sito del Comune di San Gimignano, www.comune.sangimignano.si.it.