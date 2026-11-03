San Gimignano celebra il 4 Novembre

Mercoledì 4 novembre San Gimignano celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia dedicata alla memoria dei caduti di tutte le guerre e ai valori di pace, libertà e democrazia.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme alla sezione A.N.P.I. di San Gimignano, prenderà il via alle ore 9 con il raduno presso il Piazzale Martiri Montemaggio alla presenza della Filarmonica “G. Puccini”. Alle ore 9.15 è prevista la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, mentre alle ore 9.45 il corteo si sposterà al cimitero comunale per la deposizione di una corona al monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Seguiranno i saluti delle istituzioni e della sezione A.N.P.I. di San Gimignano.

La ricorrenza sarà anche occasione per rinnovare il richiamo ai principi della Costituzione e ai valori di pace, tutela dei diritti umani, solidarietà e fratellanza tra i popoli. “Il 4 novembre – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – è una giornata che invita non soltanto a ricordare, ma anche a riflettere sul valore della pace e sulla responsabilità che ciascuno di noi ha nel difendere i principi di libertà e democrazia. Rendere omaggio ai caduti significa mantenere viva la memoria di ciò che le guerre hanno rappresentato per intere generazioni e, allo stesso tempo, riaffermare con forza il nostro impegno per una società fondata sul dialogo, sul rispetto dei diritti e sulla solidarietà”.