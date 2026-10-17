San Gimignano, la fibra ottica arriva a Santa Lucia

L’impegno del Comune di San Gimignano per estendere la digitalizzazione del territorio compie un ulteriore passo in avanti con la fibra ottica in arrivo a Santa Lucia grazie all’intervento di Terrecablate Reti e Servizi. Il progetto e le tempistiche saranno presentati mercoledì 21 ottobre, alle ore 21, nella sede del Consiglio di Quartiere di Santa Lucia, in via del Ghirlandaio.

L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano; Gianni Bartalini, assessore con delega ai servizi a rete; Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate Reti e Servizi e Simone Bartalini, direttore generale di Terrecablate Reti e Servizi. Nel corso dell’iniziativa saranno presentate anche le opportunità che il potenziamento dell’infrastruttura digitale potrà offrire a residenti e attività della zona.