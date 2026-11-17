Un albero che crescerà insieme a ogni bambino nato nel 2025, custodendone il nome e rappresentando simbolicamente il legame tra le nuove generazioni e il futuro del pianeta. Domenica 22 novembre il Comune di San Gimignano celebra la Festa dell’Albero con un’iniziativa dedicata ai bambini nati lo scorso anno e residenti sul territorio comunale. L’appuntamento è alle ore 10 nel parco pubblico di via del Pescaiolo, a Badia a Elmi, dove saranno consegnati alle famiglie gli attestati di intitolazione. Su ogni nuovo albero messo a dimora l’amministrazione comunale ha predisposto una targhetta con il nome, il cognome e la data di nascita del bambino al quale è stato dedicato.

“Dal 2019 – spiega il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – abbiamo scelto di celebrare la Giornata nazionale degli alberi piantando un albero per ogni piccolo sangimignanese. È un gesto concreto e, allo stesso tempo, carico di significato: ogni albero crescerà insieme a una nuova vita e rappresenterà il legame tra le generazioni, la cura del nostro territorio e la responsabilità che abbiamo verso il futuro. Gli alberi sono alleati preziosi: contrastano il dissesto idrogeologico, mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici, proteggono il suolo, migliorano la qualità dell’aria e rendono più vivibili i nostri centri abitati. Dedicare un albero a ogni nuovo nato significa lasciare un segno di speranza e ribadire che la tutela dell’ambiente è un impegno quotidiano che riguarda tutti noi”.

Le famiglie sono invitate a confermare la propria partecipazione entro venerdì 20 novembre telefonando al numero 0577 990310 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected]. Chi non potrà essere presente potrà ritirare l’attestato da martedì 24 novembre presso l’Ufficio relazioni con il pubblico in Piazzale Martiri di Montemaggio, durante i consueti orari di apertura.