In attesa del Natale, in questo tempo autunnale che ci porta all’accensione dell’albero, tante iniziative a Castellina in Chianti, dalle castagne al vin brulè dello scorso fine settimana si arriva all’esposizione di prodotti artigianali del territorio, al pranzo sociale, ai tamburini nelle vie del paese e poi, a fine novembre, al momento clou in cui luminarie e albero saranno accesi per la luce dedicata al mese di dicembre.

In attesa del programma del mese di dicembre, continuano dunque gli eventi a Castellina, gastronomia, artigianato, cultura. Il 21 novembre dalle 9 alle 19 in via delle Volte torna il Sabato del Villaggio, Mercato di promozione della filiera corta che è stato protagonista delle settimane estive e continua a presentare i propri prodotti tipici, tutti legati al territorio. Alle 10.30, alla Biblioteca Comunale in via Ferruccio, torna Nati per Leggere con Storie da ascoltare, tempo per stare insieme. L’evento è parte della Settimana Nazionale Nati per Leggere, nata per tutelare il diritto delle bambine e dei bambini ad avere accesso alle storie fin da piccoli. L’incontro è rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Sempre sabato 21 novembre, alle 17.30, incontro con il progetto “VivoinChianti”, archivio digitale partecipato promosso dall’Associazione Centro Commerciale Naturale della Castellina, con il contributo della Fondazione Il Cuore si scioglie e il patrocinio dei Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti e Radda in Chianti. Sostengono il progetto il Gruppo Archeologico Salingolpe, Via Romea Sanese Accessibile, Radici in Chianti APS, l’Associazione Culturale Giuliano da Sangallo e l’Associazione Berardenga Storia e Arte. Il coordinamento tecnico è affidato a Massimo Bianciardi. Il 21 in Sala Brunelleschi si inizia con “Famiglie e artigianato in Chianti. Le famiglie Riccieri e Lardori”. La conferenza, a cura di Vito De Meo, ripercorre la storia delle due famiglie attraverso registri parrocchiali, catasti, carte di lavoro e fotografie. La ricerca sui Lardori segue il trasferimento di un ramo della famiglia dal territorio di Gaiole a Fonterutoli, dove un registro di battesimo ne attesta la presenza già nel 1669. La lavorazione del ferro dei Lardori e la produzione di laterizi dei Riccieri permettono di ricostruire il rapporto fra botteghe, fattorie e cantieri. Ripercorrere queste vicende aiuta a capire come si imparava un mestiere, come lo si trasmetteva in famiglia e da quali artigiani dipendevano i lavori nelle campagne.

Domenica 22 novembre, in occasione di Santa Cecilia, alle 10.30, sfilata con i tamburini nelle vie di Castellina e alle 11, in Chiesa del San Salvatore, Santa Messa accompagnata dalla banda. A seguire, alle 13, pranzo sociale all’Antica Trattoria La Torre, qui occorre la prenotazione, basta telefonare al 339 1302832 o al 348 6501221.

Sabato 28 novembre torna “VivoinChianti” alla Biblioteca comunale Otello Terzani con “Dalla donazione all’inventario. Il fondo Lecchini Giovannoni della Piazza”. L’incontro presenta il progetto sviluppato nell’ambito di VivoInChianti grazie al contributo del Gruppo Archeologico Salingolpe ODV. Il 6 luglio 2026 Giovanni Lecchini Giovannoni, erede della famiglia, infatti ha donato all’associazione l’intero archivio. Il Gruppo ne ha assunto la custodia e ha curato il riordino e l’inventariazione, conservando, dove riconoscibili, l’ordine storico delle carte e i legami fra documenti, immagini e oggetti. Il fondo copre principalmente il periodo 1819–1969 e comprende 15.407 unità, materiali e oggetti, articolati in sette serie. Conservata c’è anche una lettera manoscritta di Gabriele d’Annunzio e una cartolina con l’autografo di Pietro Mascagni. Il 28 novembre sarà illustrato come si è arrivati all’inventario e come usarlo per ritrovare un documento e collegarlo alle altre fonti.

E arriviamo a domenica 29 novembre. L’associazione di cultura teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni, nella Sala del Capitano, alle 17, presenterà “Percorsi danteschi: le figure femminili nella Commedia” con l’introduzione letteraria di Francesco Ricci, la voce di Matteo Marsan e le musiche di Giacomo Rossi. Infine, sempre domenica 29 novembre, alle 18.30, tradizionale accensione dell’albero in piazza della Chiesa.

“Come abbiamo già detto – fa notare Chiara Polvani, assessore alla Cultura del Comune di Castellina in Chianti – l’albero che vede accese tutte le sue lampadine non è la fine, bensì l’inizio di un ulteriore percorso di iniziative e momenti per stare assieme e vivere l’atmosfera che ci accompagna al Natale. Qui, con il freddo che inizia a sferzare il viso, le giornate corte, la gioia di un caminetto accesso l’emozione del Natale si vive pienamente e nel suo significato più profondo. Stiamo lavorando ancora al progetto finale, che stiamo limando, a breve conosceremo tutte le iniziative. E, come al solito – ma non basta mai – dico grazie a tutte le associazioni sul territorio che lavorano con il Comune. Senza di loro non riusciremmo mai a fare questa programmazione”.