“Racconti d’autunno e nuovi inizi”, torna Nati per Leggere

Sabato 17 ottobre, bambini e genitori, sono invitati a leggere in biblioteca a Castellina con le volontarie di Nati per Leggere e “Racconti d’autunno e nuovi inizi”. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, prendono di nuovo il via le attività dedicate all’infanzia e alla promozione della lettura per i più piccini a Castellina in Chianti.

Questo è solo il primo di tanti incontri che ci saranno nei prossimi mesi. Per sabato 17 ottobre, l’appuntamento da segnare in agenda è per le 10:30, presso i locali della Biblioteca Comunale “Otello Terzani” a Castellina.

“Racconti d’autunno e nuovi inizi” è il titolo di questa prima iniziativa che chiaramente sarà curata dalle volontarie di Nati per Leggere. Le letture sono destinate ai bambini da 0 a 6 anni insieme alle loro famiglie.

Durante i prossimi mesi poi ne arriveranno altri di momenti per stare insieme e leggere. Sabato 17 è solo il primo di un ciclo di appuntamenti con la lettura “a bassa voce” che diventeranno un punto di riferimento fisso per la comunità. Già da ora si possono segnare le date sul calendario: ogni terzo sabato del mese Nati per Leggere proporrà una iniziativa, un titolo, una lettura da fare insieme, volontarie, bambini e genitori.

Le volontarie accompagneranno tutti alla scoperta di storie sempre nuove, selezionate per stimolare l’immaginazione e rafforzare il legame affettivo attraverso la parola condivisa. L’iniziativa è rivolta alla fascia d’età 0-6 anni e prevede la partecipazione attiva delle famiglie. L’ingresso a tutti gli incontri è gratuito.