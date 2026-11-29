Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Valdichiana.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi nel periodo in cui la stazione dell’A1 Chiusi Chianciano Terme sarà chiusa sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Valdichiana;

in uscita per chi proviene da Roma: Fabro.