Con la variazione di bilancio approvata ieri, la Regione Toscana ha stanziato 800 mila euro per il PalaFuccelli. Il finanziamento permetterà al Comune di Chiusi di migliorare l’efficienza energetica del palasport, eliminare le barriere architettoniche e adeguare la struttura alle esigenze di chi la frequenta ogni giorno.

«Da quarant’anni al PalaFuccelli si allenano e giocano generazioni di ragazze e ragazzi – dichiara il sindaco Gianluca Sonnini –. Quando fu realizzato era un impianto all’avanguardia. Oggi, dopo decenni di attività e con impianti tecnici ancora in gran parte originari, servono lavori di manutenzione straordinaria. Ringrazio la Regione Toscana, il presidente Eugenio Giani e il capogruppo Simone Bezzini per aver sostenuto il nostro progetto e dato spazio a questo intervento nella variazione di bilancio.

Un ringraziamento particolare va a Coopersport e al suo presidente Fabrizio Felici. Gestire il palasport negli anni in cui i costi dell’energia sono aumentati così tanto è stato tutt’altro che semplice. Grazie anche alle società sportive che, pur tra le difficoltà, hanno continuato a garantire allenamenti e attività»

Si apre ora una nuova fase in cui il Comune di Chiusi si confronterà con le società sportive per definire gli interventi necessari al PalaFuccelli e avviare i lavori in tempi brevi.