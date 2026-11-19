La perturbazione di origine atlantica che sta interessando anche la Toscana porterà domani, venerdì 20 novembre, vento forte e mareggiate nel tratto di costa centro-settentrionale.
La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento, valido dalla mezzanotte alle 12 di venerdì per il tratto di costa compreso tra la foce dell’Arno e le zone a nord di Piombino, isole incluse; per le stesse zone il codice diventa giallo dalle 12 alla mezzanotte sempre di domani. Un altro codice giallo per vento riguarda le zone a sud, con validità dalla mezzanotte alle 12 di domani.
Rischio mareggiate: codice arancione per tutta la giornata di venerdì, dalla costa versiliese fino a nord di Piombino; per lo stesso rischio e per tutto domani il codice è giallo per l’Arcipelago.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in caso di maltempo, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.