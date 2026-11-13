Autolinee Toscane, venerdì 20 novembre scioperi generali di 24 ore

Autolinee Toscane informa che venerdì 20 novembre il servizio urbano ed extraurbano di tutta la toscana potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa dell’adesione di FILT CGIL e Cobas Lavoro Privato rispettivamente agli scioperi generali di 24 ore per tutti i settori pubblici e privati proclamati dalla Confederazione Nazionale Cgil e Confederazione Cobas, Clap e Sial Cobas. Ci saranno due fasce garantite (https://www.at-bus.it/it/sciopero-venerdi-20-novembre-scioperi-generali-24-ore) .

Il servizio sarà garantito dalle 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore a cui aderì CGIL il 3 ottobre 2025, fu del 22,26% e la percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 28/11/2025 proclamato da COBAS Lavoro Privato, congiuntamente a CUB Trasporti e USB lavoro privato fu del 21,74%.

Lo sciopero di natura politica – informa at – è stato indetto per rivendicare: la condizione sociale di lavoratori, pensionati, studenti, donne e giovani che si trovano ad affrontare l’ennesima emergenza dovuta all’inflazione sul costo della vita e l’aumento dei prezzi dei beni energetici; le scelte di politica economica e di bilancio del Governo contestando la decisione di aumentare le spese per il riarmo, il mancato adeguato finanziamento di salute, istruzione, politiche sociali e non autosufficienza, del sostegno all’abitare, l’assenza di interventi adeguati sulla previdenza, a partire dal blocco dell’aumento dell’età pensionabile, e su salute e sicurezza del lavoro; l’assenza di una strategia di sviluppo che dia risposta ai settori produttivi, in particolare in alcune aree del paese a partire dal Sud, esposti alla competizione internazionale, alle trasformazioni globali in particolare quelle tecnologiche e ambientali; possibilità che i futuri rinnovi contrattuali, pubblici e privati, siano in grado di recuperare e incrementare il potere d’acquisto dei salari, anche attraverso il concorso di misure fiscali, e per i rinnovi dei contratti pubblici, di ulteriori stanziamenti da parte del Governo la volontà di rivalutare le pensioni, dare risposta alle nuove generazioni sia sul fronte del diritto allo studio che del contrasto alla precarietà di lavoro.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.