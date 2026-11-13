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venerdì, 13 Novembre 2026
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Sanità territoriale: la sfida, un incontro pubblico per conoscere e tutelare il diritto alla salute

Mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, nei locali della Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, un appuntamento aperto alla cittadinanza
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Medico con stetoscopio

Mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, nei locali della Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, i cambiamenti in corso e le principali criticità.

Conoscere il Servizio Sanitario Nazionale e le sue trasformazioni è fondamentale per essere consapevoli dei propri diritti e sapere come accedere alle prestazioni sanitarie, usufruire delle esenzioni e gestire i rapporti con i medici. Temi che riguardano da vicino la vita quotidiana di tutti i cittadini, soprattutto in una fase in cui le risorse destinate alla sanità e al sociale sono al centro di importanti cambiamenti.

L’incontro, dal titolo “Sanità territoriale: la sfida”, è organizzato dallo SPI CGIL di Siena in collaborazione con l’Associazione Pubblica Assistenza di Castellina Scalo. Sarà presente Daniela Cappelli, segretaria generale dello SPI CGIL di Siena, che contribuirà all’approfondimento e al confronto sui temi della sanità territoriale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per informarsi, comprendere meglio i servizi disponibili e riflettere sull’importanza di una sanità territoriale accessibile e vicina alle esigenze delle persone.

Il Comune di Monteriggioni ha patrocinato l’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare.



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