Sanità territoriale: la sfida, un incontro pubblico per conoscere e tutelare il diritto alla salute

Mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, nei locali della Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, un appuntamento aperto alla cittadinanza per approfondire il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, i cambiamenti in corso e le principali criticità.

Conoscere il Servizio Sanitario Nazionale e le sue trasformazioni è fondamentale per essere consapevoli dei propri diritti e sapere come accedere alle prestazioni sanitarie, usufruire delle esenzioni e gestire i rapporti con i medici. Temi che riguardano da vicino la vita quotidiana di tutti i cittadini, soprattutto in una fase in cui le risorse destinate alla sanità e al sociale sono al centro di importanti cambiamenti.

L’incontro, dal titolo “Sanità territoriale: la sfida”, è organizzato dallo SPI CGIL di Siena in collaborazione con l’Associazione Pubblica Assistenza di Castellina Scalo. Sarà presente Daniela Cappelli, segretaria generale dello SPI CGIL di Siena, che contribuirà all’approfondimento e al confronto sui temi della sanità territoriale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per informarsi, comprendere meglio i servizi disponibili e riflettere sull’importanza di una sanità territoriale accessibile e vicina alle esigenze delle persone.

Il Comune di Monteriggioni ha patrocinato l’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare.