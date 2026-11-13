Composizione negoziata della crisi: il convegno a Siena

Si è svolto ieri, giovedì 12 novembre, presso l’Auditorium di ChiantiBanca a Siena il convegno sulla composizione negoziata della crisi, una particolare procedura che aiuta il risanamento delle imprese in difficoltà, evitando l’apertura di una procedura concorsuale.

Particolarmente prestigioso il tavolo dei relatori. Dopo i saluti iniziali del presidente della ChiantiBanca, Cristiano Iacopozzi e dei presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Commercialisti, Marzia Mucciarelli e degli Avvocati, Paolo Panzieri, il presidente della Camera di Commercio di Siena ed Arezzo, Massimo Guasconi, ha elencato i numeri di questo strumento, che si sta sempre più affermando nel Paese e nella nostra provincia in particolare.

Il presidente del Tribunale di Siena, Gianmarco Marinai e la giudice delegata del Tribunale, Marta Dell’Unto, hanno spiegato alla platea dei presenti i rapporti di questa procedura con gli organi del Tribunale mentre l’avvocato Valentina Del Grande, dell’Ufficio legale della banca, ha illustrato le potenziali criticità di questo strumento di prevenzione della crisi nei confronti del sistema bancario.

Stefano Guerrini

Le ultime due relazioni hanno avuto un taglio più pratico ed operativo per i professionisti che operano nel settore. Il dottor Stefano Guerrini, consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siena ha illustrato brillantemente una procedura di composizione negoziata della crisi conclusa positivamente, nella quale lo stesso ha svolto l’attività dell’esperto indipendente, Questa figura professionale è determinante per aiutare le parti (debitore e creditore) a raggiungere un accordo.

L’ultima relazione è stata quella dell’avvocato Iacopo Donati, che ha parlato di una particolare procedura, il concordato semplificato, nella quale può sfociare la composizione negoziata della crisi se le parti non riescono a trovare un accordo. Anche in questo caso, le figure del commercialista e del legale del debitore (sempre insieme a quella dell’esperto) rivestono un’importanza determinante per la conclusione positiva della procedura.ù

In definitiva, la composizione negoziata della crisi, procedura creata dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942), rappresenta un’occasione importante sia per il sistema produttivo che per il mondo professionale per la salvaguardia della continuità aziendale delle imprese e dei posti di lavoro.