Opas Mps, lo “spezzatino” è una necessità antitrust: le promesse per Siena e i rischi dell’operazione

Intesa San Paolo ha pubblicato il documento e il prospetto dell’offerta di acquisizione di Mps. Con la quale prende il controllo di Monte Paschi e cede a Unipol una “nuova banca” già pronta, il compendio NewBank. Quest’ultimo comprende marchio, circa 635 filiali e gran parte delle strutture centrali che Unipol lo fonderebbe con Bper.

L’obiettivo di Ca’ de Sass è risolvere il nodo antitrust, perché da sola con Monte dei Paschi avrebbe quote troppo alte. Ciononostante Intesa ha avanzato una serie di promesse per Siena che in questa fase servono soprattutto a rendere l’operazione politicamente e socialmente sostenibile. Del resto il sentimento di avversione all’Opas in città è stato molto forte, basti pensare a come è stato accolto l’appello di Riccardo Coppini della Fondazione di votare a favore all’assemblea lo scorso 29 ottobre.

Si teme “lo spezzatino”, lo smembramento, che però è una necessità perché ci sono le regole dell’antitrust. Le garanzie avanzate da Intesa sono un buon segnale, ma vanno distinte. Sotto il profilo della concretezza vi è il mantenimento di marchio, sede e strutture centrali nel NewBank e la tutela occupazionale. C’è l’incertezza dettata dalla valutazione in atto riguardo una direzione commerciale in Toscana, il polo tecnologico e la sede secondaria a Siena. Sono buone intenzioni non aventi vincoli, dipenderanno dai piani industriali.

Il punto critico resta il controllo dell’intero gruppo che è a Milano e a Torino, ciò comporta necessariamente che le decisioni strategiche (credito, investimenti, governance) si spostano fuori da Siena. Il presidio resta, ma il centro decisionale no. Ciò che il futuro riserva per Siena inizierà a prospettarsi tra due tre anni, dipende da quanti posti restano davvero, quali funzioni specialistiche arrivano e se il credito sul territorio cresce. Questi ad oggi non sono dati ancora verificabili, nel bene e nel male sono ipotesi.

Tralasciando l’approccio nostalgico, l’analisi sulle prospettive deve prendere in considerazione il fatto che nascerebbe un secondo polo con Bper-Mps, con oltre 2.600 sportelli a marchio Monte dei Paschi (contro circa 1.260 attuali), forte in bancassicurazione grazie a Unipol. Certamente Intesa si rafforzerà ulteriormente come primo gruppo italiano.

utto ciò resta nel campo delle ipotesi plausibili, su questo terreno politica locale e sindacati chiedono garanzie che però nessuno può dare, perché l’Opas di Intesa presenta ancora dei rischi: adesioni insufficienti, autorizzazioni di Bce e Antitrust, integrazione informatica e culturale tra due reti molto diverse, e ricadute su filiali e dipendenti, perché le sovrapposizioni portano di solito a razionalizzazioni. Perciò l’appello al Governo Meloni avanzato da esponenti locali del Partito democratico e della Cgil, di fissare (per legge) garanzie e tutele per i lavoratori della banca e il credito sul territorio è forviante, perché è una mera speculazione politica.

Se proprio deve essere, gli impegni devono vincolare Unipol-Bper, non solo Intesa, perché è lì che finirebbe la banca con marchio e sede senesi. Senza questo, le promesse di oggi possono sbiadire con la prossima integrazione.

di Fabrizio Camastra