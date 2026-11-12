Politeama Poggibonsi: “Un ratto” e laboratorio di clown

Un week end per grandi e piccini, quello in programma al Politeama, che offre il sabato sera uno spettacolo teatrale di grande impatto, una data del cartellone Discipline(s), e la domenica un laboratorio per bambine e bambine incentrato sul tema del clown a cui seguirà uno spettacolo itinerante, caratterizzato da una narrazione basata sullo stupore e l’incanto, entrambi parte dell’offerta del Festival della Pedagogia Lef.

“Un ratto – Tragedia di luce e di buio”, va in scena sabato 14 novembre alle ore 21 in Sala Set. Prodotto da Les Moustaches, si tratta di una lettura scenica a cura di Alberto Fumagalli che nel 2024 ha ricevuto una Menzione speciale al Premio Hystrio Scritture di Scena.

“Bello, feroce, ben scritto – si legge nelle motivazioni della giuria -. Una posizione morale post-umanistica, un congegno narrativo efficace, Un ratto trae ispirazione dal personaggio di Andrzej Zaniewski oltrepassandolo. Con lo stesso punto di vista “dal basso” approfondisce la dicotomia luce/tenebra nello scontro uomo/bestia, facendone una riflessione contemporanea su cosa sia l’umanità”.

Uno spettacolo definito tragedia perché “abitato da parole cariche di un significato terribile, affidate a una creatura dalla forza miracolosa che lotta ogni giorno, per la vita, contro un amaro destino. Il Ratto viene assimilato a un tragico eroe, da consacrare di gloria e rispetto, come si fa con altri dolorosi semidei che hanno vissuto tra la Luce ed il Buio: Ecuba, Antigone, Aiace, Giulietta e il suo Romeo, Otello, Achab, Giovanna D’Arco, Walter White, Eddard Stark, Amy Winehouse, Maradona, Caravaggio, Claudio Gaetani…” dicono dalla produzione.

In uno spazio – e in un testo – di anarchia e controsensi, il Ratto rappresenta la parte nascosta dell’essere umano, quella brutta, sporca, poco nobile, moralmente rifiutata ma visceralmente presente in ognuno di noi. Il testo non parla di animali fetenti o pericolosi, quanto piuttosto dell’abitudine degli esseri umani di allontanare ciò che li spaventa, quello che non conoscono, ma che in fondo gli assomiglia parecchio. A ognuno la sua dose di vergogna, dunque, un testo coraggioso che vuole raccontare questo tempo, questa società, senza lasciar spazio alla dolce retorica o alla consolatoria morale.

Una lettura scenica intensa, allegorica e potente, ricamata da tinte tanto buie da ricordare i maestri dell’oscuro, da Edgar Allan Poe fino ai bestiari fantastici di Borges.

Info e biglietti: www politeama.eu

Il pomeriggio di domenica 15 novembre è interamente dedicato alla clowneria e al divertimento grazie a due eventi organizzati dall’associazione culturale Timbre nell’ambito del Progetto Agorà. Si parte alle ore 15.30, in Sala Set, con il laboratorio “L’essenza del clown” di Cie Bruboc, a cura di Andrea Bochicchio e Teresa Bruno. L’evento può ospitare fino a un massimo di 14 partecipanti (dai 6 agli 11 anni più adulti accompagnatori). Per prenotarsi scrivere a [email protected]. È richiesta una quota di 5 euro a persona. Durante il laboratorio si lavorerà per valorizzare il proprio corpo, sviluppare un ascolto sensibile, risvegliare l’istinto e la libertà di giocare e di essere folli. La comicità non verbale permette di creare un ponte nella comunicazione tra individui, bambini e adulti, attraverso un naso rosso.

Per far germogliare il proprio clown e la propria comicità, verranno stimolate l’espressività corporea, il suono personale e la voce, oltre a esplorare la “stupidità” per dare spazio a una gestualità comica naturale. Alle ore 17.30, al Politeama Dehors, in piazza Rosselli, si terrà lo spettacolo “Woow!”, che si muoverà per alcune vie del centro storico, sempre con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno.

“Woow!” è uno spettacolo comico surreale, non verbale e clownesco, in cui appaiono luci e meccanismi magici, come i due fari di una Vespa, un manubrio di uno scooter elettrico, un tapis roulant in movimento.

Un’immagine che genera stupore e meraviglia per uno spettacolo esplosivo, dinamico, poetico e comico, una performance urbana in una narrazione senza parole. Due i personaggi, ovviamente surreali – tra clown, atleti e poeti – che affrontano la sfida dell’equilibrio, della fiducia e della cooperazione, trasformando ogni azione in un’occasione per meravigliarsi.

Woow! non è solo un titolo, è il suono dello stupore condiviso.

Perfetto per tutte le età, un piccolo grande viaggio tra corpo e immaginazione.