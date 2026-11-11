MPS. Prospetto Intesa Sanpaolo, Agnese Carletti: “Prendiamo atto degli impegni, ma al territorio servono garanzie formali vincolanti”

“Di fronte a una trasformazione così profonda che ridisegna il futuro del nostro territorio, alle istituzioni servono garanzie formali e vincolanti. I contenuti e i dettagli pubblicati nel Prospetto Informativo dell’OPAS tracciano un quadro in cui il futuro di MPS come entità bancaria autonoma “stand-alone” cessa di esistere. Assistiamo alla materializzazione di tutti i rischi che avevamo previsto, allo smembramento e al riassetto di un patrimonio storico, societario e finanziario che per secoli è stato la spina dorsale della nostra comunità e del nostro territorio”. Lo sottolinea la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, appreso il contenuto del Prospetto Informativo di Intesa Sanpaolo sull’OPAS relativa a Monte dei Paschi di Siena.

“Nel prendere atto degli impegni assunti da Intesa Sanpaolo – prosegue Carletti -, ritengo indispensabile, tuttavia, che il Governo attivi immediatamente tutti gli strumenti in suo possesso, a cominciare dai poteri speciali, prima che l’aggregazione diventi irreversibile. Di fronte a scadenze stringenti che non lasciano margine a tentennamenti, l’Esecutivo deve farsi garante nazionale del territorio e convocare con urgenza un tavolo formale di confronto che veda seduti le istituzioni locali — Provincia, Comune e Regione — e i vertici dei gruppi bancari coinvolti nell’operazione: Intesa Sanpaolo e Unipol. Lì si misurerà la vera portata dell’operazione: come istituzioni ci siamo sempre mosse in modo unitario e continueremo a farlo ma il Governo deve essere garante.

In quella sede ritengo necessario e indispensabile che vengano sottoscritti impegni chiari e vincolanti su quattro punti: il primo, il mantenimento a Siena della direzione generale e delle relative strutture centrali della nuova entità che dovrà operare con l’attuale marchio Monte dei Paschi di Siena; il secondo, la salvaguardia totale dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto; il terzo, il mantenimento del credito a famiglie e imprese locali; infine, il potenziamento degli investimenti su ricerca e tecnologia. Come territorio – conclude la Presidente della Provincia di Siena -, nonostante le rassicurazioni, non possiamo accettare che la storia, il valore e le competenze della banca più antica del mondo vengano ridotte a una esclusiva operazione di finanza straordinaria”.