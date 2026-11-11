Lions Club Siena, 70 anni al servizio della città

Settant’anni di storia, amicizia e impegno al servizio della comunità. Il Lions Club Siena ha celebrato nei giorni scorsi la 70ª Charter Night, un anniversario che ha riunito soci, autorità civili, religiose e rappresentanti del mondo lionistico.

L’evento si è aperto con la Santa Messa celebrata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice presso la Chiesa della Santissima Annunziata, un momento di raccoglimento e di ricordo degli amici che hanno condiviso il cammino lionistico del Club. La serata è poi proseguita nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala.

Un’occasione per ripercorrere il cammino compiuto e, soprattutto, per rinnovare un impegno che continua nel presente attraverso iniziative concrete a favore del territorio. Settant’anni di storia che racchiudono «volti, amicizie, gesti di generosità e progetti che hanno lasciato un segno nella nostra città».

Nel corso della serata numerosi i contributi, oltre a quelli del presidente del Lions Club Siena Jacopo Grisolaghi e del Governatore del Distretto 108 La Piero Fontana, delle autorità e dei rappresentanti lionistici, fra cui Elena Appiani, Leader di Area Costituzionale Global Action Team Europa e Past Direttore Internazionale, Alberto Soci, designato Direttore Internazionale per il triennio 2028-2030, e i Past Governatori Vinicio Serino e Francesco Cottini. Tra le autorità civili presenti il Questore di Siena, Ugo Angeloni, e il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli.

A moderare gli interventi della serata è stata Virginia Masoni. La conviviale è stata impreziosita dall’esibizione del violinista barocco Amedeo Scorcelletti, che ha interpretato la Passacaglia in sol minore dalle Sonate del Rosario di Heinrich Ignaz Franz Biber.

Nel corso della serata il Lions Club Siena ha inoltre rivolto un ringraziamento ai partner Argiano e Bindi Sergardi per il contributo offerto alla realizzazione dell’anniversario.

La celebrazione dei 70 anni guarda però soprattutto al futuro e alla prosecuzione dell’attività di servizio del Club, con tre nuovi appuntamenti dedicati alla comunità senese.

Fino a domenica 15 novembre prosegue #ioleggoperché nell’ambito dello storico service Zaino sospeso alla Libreria Mondadori di Siena, in via dei Montanini 112, con la possibilità di acquistare libri da donare alle biblioteche delle scuole gemellate.

Sabato 14 novembre, dalle 9 alle 20, il Club parteciperà alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, insieme al Banco Alimentare, con la raccolta di generi alimentari presso il Penny in strada Massetana Romana 41.

Infine, lunedì 16 novembre alle 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il Lions Club Siena promuoverà l’incontro “Uomini che maltrattano: comprendere la violenza per fermarla”, aperto alla cittadinanza e inserito nel programma del Comune di Siena per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento sarà dedicato anche al Codice Rosa e al kit Lions realizzato a supporto del progetto.

Tre iniziative che danno continuità concreta all’anniversario e confermano, a settant’anni dalla nascita del Club, una vocazione rimasta immutata: essere al servizio di Siena e della sua comunità.