Siena, la Giunta comunale approva il Bilancio di genere

La Giunta comunale, nella riunione che si è tenuta questa mattina, martedì 10 novembre, ha approvato la delibera relativa al il Bilancio di Genere 2025, proseguendo il percorso avviato con il progetto “Peace 2 – Progettare e Animare Comunità Educanti 2”, finanziato dalla Regione Toscana attraverso le risorse del P Fse+ 2021-2027. Il documento, proposto dall’assessore alle pari opportunità del Comune di Siena, Micaela Papi, rappresenta uno strumento di analisi e rendicontazione dell’attività amministrativa, con l’obiettivo di valutare l’impatto delle politiche pubbliche su donne e uomini, analizzare la distribuzione delle risorse e verificare la capacità dei servizi comunali di rispondere alle diverse esigenze della popolazione.

Il Bilancio di Genere si inserisce nel sistema di programmazione dell’ente, in raccordo con il Documento unico di programmazione (Dup), il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) e il Piano delle azioni positive. La sua approvazione rappresenta la seconda tappa di un percorso triennale che coinvolge i Comuni aderenti all’Accordo territoriale di genere promosso dalla Provincia di Siena. Tra gli elementi più significativi del documento emerge la composizione del personale comunale: al 31 dicembre 2025 i dipendenti sono 630, di cui 373 donne (59,21%) e 257 uomini (40,79%). La presenza femminile risulta particolarmente elevata nei settori dell’educazione, della scuola e della pedagogia (97,3%), mentre rimane più contenuta nell’area tecnica (25%) e nella Polizia Locale (30%). L’analisi prende in considerazione anche la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Nel 2025 i congedi parentali sono stati utilizzati per il 68,97% da dipendenti donne, confermando come i carichi di cura continuino a interessare prevalentemente la componente femminile. Particolare attenzione è dedicata ai servizi per la prima infanzia. Nell’anno educativo 2025/2026 i nidi comunali dispongono di 283 posti, mentre la rete complessiva, comprendente anche le strutture private autorizzate, raggiunge una copertura del 65,9%. Un risultato che supera sia il Livello essenziale delle prestazioni fissato al 33% sia l’obiettivo europeo di Barcellona 2030, pari al 45%. Nel 2025 sono stati inoltre accolti 270 bambini nei nidi comunali e sono state accolte 355 delle 385 domande presentate per i contributi destinati alla frequenza dei campi solari. Il documento approfondisce inoltre le politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, dando conto delle iniziative promosse nel 2025 in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre, oltre al progetto di educazione finanziaria per la prevenzione della violenza economica, realizzato in collaborazione con Glt Foundation.

Il Bilancio di Genere 2025 costituisce anche uno strumento di lavoro per il futuro. L’amministrazione comunale ha infatti confermato l’impegno a proseguire la redazione del documento per le annualità 2026 e 2027, valutando anche la possibilità di introdurre una lettura preventiva di genere delle politiche e delle risorse, così da integrare progressivamente questa prospettiva nelle scelte di programmazione. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico-operativo di Terre di Siena Lab, in coordinamento con la Provincia di Siena e con il contributo dei professionisti individuati dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siena. Le attività sono state curate, per il Comune, dalla direzione servizi alla Persona e Istruzione – servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Il progetto Peace 2, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Pr Fse+ 2021-2027, non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale.

“Con l’approvazione del Bilancio di Genere 2025 proseguiamo un percorso che non consideriamo un adempimento formale, né un’iniziativa isolata, ma un processo strutturato che punta a integrare progressivamente la prospettiva di genere nelle attività di programmazione e valutazione del Comune – sottolinea l’assessore alle pari opportunità Micaela Papi –. Dopo il primo documento relativo al 2024, che ha avuto anche una funzione di impostazione metodologica, questa seconda annualità ci permette di consolidare il lavoro, aggiornare le analisi e disporre di un quadro conoscitivo più articolato”. “L’obiettivo – prosegue Papi – è andare oltre la semplice raccolta dei dati e utilizzare queste informazioni per comprendere come le scelte amministrative, i servizi e la distribuzione delle risorse incidano concretamente sulla vita delle persone. La prospettiva di genere deve diventare progressivamente una componente ordinaria del nostro modo di amministrare, aiutandoci a individuare eventuali criticità, differenze nell’accesso alle opportunità e ambiti nei quali è necessario intervenire”. “Il percorso proseguirà anche nel 2026 e nel 2027, con l’intento di rafforzare ulteriormente gli strumenti di analisi e arrivare a integrare anche una valutazione preventiva dell’impatto delle politiche. Vogliamo che il Bilancio di Genere diventi uno strumento concreto a disposizione dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, utile per orientare le decisioni e costruire politiche sempre più attente ai bisogni dell’intera comunità”, conclude l’assessore.