Siena, con “Il valore dello spuntino a scuola” si impara a mangiare meglio

È stato presentato oggi 9 novembre a Palazzo Berlinghieri il progetto sperimentale “Il valore dello spuntino a scuola”, promosso dall’Asl Toscana sud est in collaborazione con Asp Città di Siena e con il patrocinio del Comune di Siena.

La sperimentazione, che coinvolgerà a partire dal 16 novembre classi terze degli Istituti comprensivi Tozzi e Cecco Angiolieri (Plesso Peruzzi), prevede, in continuità con il programma regionale “Scuole che promuovono salute”, la promozione di scelte consapevoli fin dalle fasce di età più giovani, creando una solida alleanza educativa tra scuola e famiglie.

Dall’analisi dei dati nazionali sugli stili di vita dei bambini e delle bambine in età scolare (Okkio alla salute, 2023), infatti, emerge che il 24% è in eccesso ponderale e il 63,3% consuma una merenda di metà mattina inadeguata, in termini di apporto calorico-nutrizionale, con ridotto consumo di frutta e frequente ricorso ad alimenti ultra-processati e bevande zuccherate.

Il percorso de “Il valore dello spuntino a scuola” integra incontri interattivi guidati in classe dalle dietiste della Asl Tse e di Asp Città di Siena con attività a casa. L’iniziativa si aprirà con un incontro formativo e interattivo guidato da una dietista che illustrerà i segreti della piramide alimentare, spiegando come i diversi cibi influenzino l’energia e la crescita del corpo. L’esperta offrirà, attraverso un ricettario sostenibile, spunti pratici per merende bilanciate e facili da preparare. Ai genitori verrà chiesto di supportare attivamente i propri figli per circa due settimane, impegnandosi a fornire quotidianamente le merende concordate sulla base delle indicazioni della dietista.

Durante i dieci giorni di sperimentazione, la ricreazione si trasformerà in un vero e proprio laboratorio sociale. I docenti, affiancati dagli stessi studenti, gestiranno un monitoraggio quotidiano dei cibi portati in classe, registrando l’adesione all’iniziativa e le tipologie di spuntino scelte. Questo diario di classe servirà raccogliere dati reali sull’evoluzione delle abitudini e a stimolare un confronto positivo tra i compagni, che spesso si trovano a scoprire e assaggiare cibi nuovi proprio osservando la merenda dei vicini di banco. Il percorso si concluderà con un secondo e ultimo incontro di verifica con la dietista. In questa sede, la professionista analizzerà insieme alle classi i dati raccolti nel diario di monitoraggio, valutando l’andamento delle due settimane e discutendo apertamente le preferenze emerse, i successi e le inevitabili resistenze riscontrate.

Hanno partecipato alla presentazione del progetto: la dottoressa Gloria Turi, dirigente Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali – Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie della riabilitazione e della prevenzione Asl Tse, il presidente di Asp Città di Siena Guido Pratesi, l’assessore ai Servizi all’Infanzia e Istruzione del Comune di Siena Lorenzo Lorè, il direttore di Asp Città di Siena Rocco Lerose, la dottoressa Valentina Moscadelli, dirigente medico UOS Educazione alla salute area provinciale senese Asl Tse, e la dottoressa Marta Viligiardi, assistente sanitaria referente Educazione alla Salute ZD Senese e ZD Valdelsa Asl Tse.

«È un progetto educativo integrato che rappresenta un’occasione per dare allo spuntino che si consuma durante la ricreazione l’importanza di un piccolo pasto pienamente coinvolto nel benessere complessivo dei bambini, – afferma la dottoressa Turi. – Le life skills sviluppate nel percorso interattivo permetteranno di scegliere alimenti semplici e adeguati per la pausa di metà mattina».

«Un progetto, quello del valore dello spuntino, – commenta il presidente di Asp Città di Siena Pratesi, – che coinvolge educatori, genitori e studenti per uno stile di alimentazione salutare sin dall’infanzia, grazie a piatti pieni di varietà e basati sulla tipica piramide alimentare della Toscana. Un progetto che per Asp è qualcosa più della semplice fornitura dei pasti, permettendoci di fare cultura oltre che cucina».

«Educare a una corretta alimentazione fin dai primi anni di scuola significa investire nella salute e nel benessere dei nostri bambini, – le parole dell’assessore ai Servizi all’Infanzia e Istruzione del Comune di Siena Lorè. – Questo progetto parte da un gesto quotidiano, come lo spuntino di metà mattina, per promuovere abitudini sane e consapevoli, coinvolgendo anche le famiglie. Come amministrazione abbiamo accolto con convinzione un’iniziativa che unisce educazione, salute e apprendimento attraverso il gioco. Ringrazio Azienda USL Toscana sud est e Asp Città di Siena per questa importante collaborazione».