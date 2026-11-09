Virtus Siena sconfitta 68-69 da Chiavari: decide il finale

VIRTUS SIENA-AURORA BASKET CHIAVARI 68-69 (17-18; 38-39; 54-53)

VIRTUS SIENA: Paganotto 6, Ense 2, Etame 2, Camparevic 8, Cini 6, Liotta ne, Agostini 13, Coti Zelati, Milani, Sirri 21, Cazzanti 10, Tasselli ne. All. Totaro, Piperno, Ceccarelli

AURORA BASKET CHIAVARI: Baggiani 17, Digno, Obinna 4, Buffo 4, Solaroli 18, Pichi 5, Ambrosin, Marchini 15, Maffei 4, Carnevale 2. All. Benedetto

Sfuma sul finale la vittoria per la Virtus Siena, che cede sul finale all’Aurora Basket Chiavari per 68-69.

Partita fisica con le due formazioni che si affrontano a viso aperto, con Chiavari più precisa al tiro e la Virtus che sfrutta il bonus raggiunto dopo che sono trascorsi poco più di tre minuti sul cronometro. A metà periodo solo una lunghezza separa le due formazioni: 8-9. Cini allunga per i rossoblu, ma da una disattenzione difensiva arriva la tripla di Boggiani. Chiavari allunga sul +6 ma la Virtus trova un controbreak e torna a -1 in chiusura della prima frazione (15-16 a 1’02”). Solaroli dalla lunetta fa 2/2, ma dall’altra parte Ense appoggia al tabellone fissa il punteggio sul 17-18 alla prima sirena.

La tripla di Cazzanti apre la seconda frazione di gioco con Sirri che piazza il canestro del +4 (22-18 dopo 2’). Chiavari risponde con Buffo e Marchini e pareggia i conti, costringendo Totaro al minuto di sospensione. Al rientro in campo Paganotto trova la tripla, ma Marchini risponde allo stesso modo (25-25). Solaroli realizza un libero su due dalla lunetta, ma il numero 1 rossoblu trova un’altra bomba (28-26 dopo 4’). Chiavari però trova un break e a 4’20” conduce 30-33. La partita prosegue punto a punto, con la Virtus che rincorre ma resta attaccata alla partita. Le due squadre vanno a riposo sul 38-39.

Inizio in salita nel terzo quarto di gioco con i rossoblu che commentono qualche imprecisione di troppo e non riescono ad approfittare delle ingenuità della squadra ospite. Dopo 3’ le due formazioni sono in parità (42-42). La Virtus trova un allungo a metà periodo e vola a +4 (50-46). La partita non si smuove dai binari dell’equilibrio, con il botta e risposta tra le due formazioni che restano separate da una manciata di punti (54-50 a 2’09”). Gli ultimi punti del quarto portano la firma di Chiavari che alla terza sirena ha una sola lunghezza da recuperare: 54-53.

La Virtus rientra in campo con il giusto piglio e trova canestri importanti, ma dall’altra parte l’Aurora non ha intenzione di mollare la presa (59-56 dopo 3’). I rossoblu devono fare a meno di Cazzanti, espulso per doppio tecnico, ed Etame uscito per cinque falli ma lottano per tenere il vantaggio (60-58 a metà periodo). Chiavari trova un parziale di 4-0 e torna in vantaggio (60-62 a 4’). Sirri pareggia i conti ma la terna fischia un fallo tecnico a Paganotto e Chiavari dalla lunetta va a +1. Camparevic dalla lunetta prima fa 1/2 e poi realizza il rocambolesco tiro del +2 rossoblu (65-63 a 1’48”). Cini allunga il parziale dalla lunetta (2/2), ma Solaroli avvicina Chiavari a -2. Maffei si prende un fallo tecnico e manda nuovamente in lunetta la Virtus (1/1, 68-65 a 55”). Solaroli riporta i suoi a -1 ed il canestro di Maffei vale il sorpasso e la vittoria (68-69).