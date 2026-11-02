Basket, il Costone Siena travolge Cecina 83-57

Basket Cecina – Vismederi Costone Siena 57-83 (9-20, 22-24, 17-19, 9-20)

BASKET CECINA: Parietti 6, Caroti, Giubbilini, Forti, Simonetti, Vergottini 5, Pistolesi 7, Bruci 8, Morena 7, Mezzacapo 15, Crocetta 9. Allenatore: Rota

VISMEDERI COSTONE SIENA: Zocca 13, Bellachioma 14, Nannipieri 7, Paoli 6, Cinquepalmi 6, Venier 12, Turini, Capozio 12, Sylla 8, Ballabio 5. Allenatore: Franceschini

ARBITRI: Sarzano di Casale Monferrato (AL), Martino di Boissano (SV)

Un super Costone supera Cecina al PalaPoggetti e ottiene il quarto successo consecutivo del campionato di Serie B interregionale. I gialloverdi partono subito fortissimo: Sylla e Venier firmano lo 0-4, Cecina riesce subito a pareggiare, ma il break firmato ancora da Sylla e Venier, oltre che da Zocca e Ballabio porta il Costone sul più sei. I padroni di casa rispondono e accorciano il gap fino al meno tre, ma i due liberi di Turini e la bomba di Venier fissano il punteggio sul 9-20 con cui si chiude il primo quarto.

La squadra di Franceschini continua ad attaccare senza sosta anche nel secondo periodo. Capozio apre e risponde immediatamente al due su due dalla lunetta di Morena, poi è la panchina a dare lo sprint al Costone, che, trascinato da Nannipieri, Cinquepalmi, vola addirittura sul più diciassette a cinque minuti dal termine. Mezzacapo proverebbe a rimettere in corsa Cecina, ma Bellacchioma e Capozio segnano da tre e fanno prendere ancora più il largo ai gialloverdi. I padroni di casa continuano a non a arrendersi, ma ancora una volta quando provano a risalire la china vengono fermati da una tripla. A segnare da tre questa volta di Venier. Si va all’intervallo sul 31-44.

Il Costone resta tranquillamente in controllo anche nel terzo periodo: botta e risposta immediato tra Zocca e Mezzacapo, poi Pistolesi realizza da tre e prova a risvegliare i suoi. Ma il tentativo è velleitario perché Zocca segna sette punti consecutivi e manda Cecina sul meno diciassette. Un gap che i rossoblù provano a ridurre, ma senza praticamente mai riuscirci e il Costone chiude anche il terzo quarto avanti di quindici.

Il quarto periodo, visto il risultato, sarebbe solo ordinaria amministrazione, ma i gialloverdi non si accontentano, continuano ad attaccare e, trascinati da Nannipieri, la bomba di Paoli e gli undici punti di Bellachioma, chiudono con un margine di ben ventisei punti e ottengono il quarto successo consecutivo