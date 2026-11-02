Seconda di fila per i Bulls che battono Fabriano 84-97

Ristopro Fabriano – Umana San Giobbe Basket 84-97 (23-20; 20-27; 21-21; 20-29)

Fabriano

Ohenehn, Quarone 7, Dri 3, Gnecchi 8, Fogliato 1, Vavoli 16, Gianoli 21, Lupacchini, Donati, Onesta, Kuusmaa 10, Babusis 18; Capo All. Rossi

San Giobbe

Natale 6, Bertocco 19, Favaretto 16, Bonivento, Candotto 9, Berra 12, Querci 2, Raffaelli 4, Rasio 21, Zucca 2, Macrì 6; Capo All. Di Lorenzo

Arbitri: Uncini, Forconi, Caporalini

Sblocca Fabriano con Babusis, impatta immediatamente Candotto e la partita si accende. Ancora Candotto dall’arco per il primo vantaggio Bulls. Buono l’approccio dei biancorossi che prova a creare un break. I lacustri sfiorano la doppia cifra di margine ma Fabriano rientra con caparbietà spinta dal suo pubblico. Nel finale i cartai operano il sorpasso e chiudono il tempino 23-20. Di nuovo sul parquet e San Giobbe che replica il buon inizio di primo periodo andando avanti con la tripla di Favaretto. Fabriano reagisce e rende il colpo in una partita a ritmo altissimo. Alla metà del periodo padroni di casa sul 34-29, Rasio tampona e Candotto trova il pari. Fabriano chiama tempo. Raffaelli per il nuovo sorpasso Bulls, poi Macrì e Berra in rapida successione. Finale di grande solidità per la San Giobbe che chiude avanti 43-47.

Inizio prepotente da parte dei Bulls che provano la fuga con le triple di Berra e Rasio. Fabriano chiama tempo sul 46-56 a due minuti dall’inizio del terzo quarto. Clima caldissimo nonostante la temperatura gelida del PalaChemiba. La San Giobbe è lucida ad amministrare il vantaggio e cinica a sfruttare le occasioni. A tre minuti dalla fine del tempino Bulls avanti 56-66. Si riaccendono i locali nella parte finale del periodo e rosicchiano con alte percentuali ai liberi. La San Giobbe perde efficacia e le squadre vanno a riposo sul 64-68. Rasio sblocca dall’arco il quarto quarto e aumenta la dote per i suoi. Tutto sulle spalle del numero trentadue rosso che si carica la San Giobbe e la trascina al nuovo più dieci dopo due minuti e trenta secondi di gioco. Rossi chiama tempo. Vavoli spezza il parziale, ma i Bulls tengono a distanza gli avversari arrivando sul 71-80 a quattro minuti e trenta dalla sirena. Bertocco trova una tripla pesante nel momento del massimo sforzo dei cartai per il rientro. I locali perdono Vavoli per falli, i lacustri stringono ancora le maglie e colpiscono con Macrì, bravo a mettere punti da un pallone vagante. Berra mette quello che ha l’impressione di essere il sigillo, Fabriano ci prova fino in fondo ma è la San Giobbe a vincere. Al PalaChemiba finisce 84-97.