Contrada della Civetta, notizie e prossimi appuntamenti

Il Consiglio Generale della Contrada Priora della Civetta è convocato in Seduta Ordinaria per il giorno giovedì 3 settembre 2026, in prima convocazione alle ore 21.15, ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 21.30, presso la Società Cecco Angiolieri per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1 – Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente

2 – Designazione membri Commissione Elettorale per l’elezione del Capitano

3 – Varie ed eventuali

Data l’importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno tutti i Contradaioli sono invitati vivamente a partecipare.

Sabato 12 settembre si terrà sotto il “tartarugone” di Piazza del Mercato l’appuntamento con il “pranzo co’ nonni”. Il pranzo, offerto dalle Consorelle attraverso la stretta collaborazione delle Commissioni di Solidarietà e del gruppo giovani/novizi, è rivolto agli “over 70”.

Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa dovrà contattare, entro sabato 5 settembre, il Vicario Chiara Traballesi al numero 3471583227.