Masgalano, ratificata l’assegnazione alla Contrada della Torre

La Giunta comunale di Siena, nella riunione che si è tenuta questa mattina, martedì 1° settembre, ha ratificato la decisione dell’apposita Commissione di assegnare il Masgalano 2026 alla Contrada della Torre.

La decisione è arrivata giovedì 20 agosto scorso, quando la commissione per l’assegnazione del Masgalano, presieduta da Giovanni Sportoletti, è stata chiamata a conferire il prestigioso riconoscimento alla comparsa della Contrada che, più delle altre, si è distinta per eleganza, dignità di portamento e coordinamento durante la sfilata del Corteo Storico che ha preceduto il Palio del 2 luglio 2026, Carriera poi rinviata al 3 luglio per maltempo e il Palio del 16 agosto 2026, rinviato poi al 18 agosto sempre per le avverse condizioni meteorologiche. L’opera del 2026 è stata realizzata da Antonio Benocci, artista e orafo senese, con il supporto di Berenice Arcamone, giovane artista formatasi alla scuola del Saltarello, e offerta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Siena, per onorare e ricordare la memoria del dottor Enrico “Ghigo” Giannelli, storico e stimato presidente provinciale dell’associazione scomparso nel 2018.

La cerimonia ufficiale di consegna del Masgalano 2026 alla Contrada della Torre, alla presenza delle autorità cittadine, dei Priori e dei paggi delle diciassette Contrade, si terrà domenica 20 settembre, a partire dalle ore 17.30, in Piazza del Campo.